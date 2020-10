Medios españoles dicen que Facundo Campazzo podría llegar a la NBA en diciembre

El nuevo plan de la NBA para regresar a la competencia el 22 de diciembre (aún no oficializado), le abre las puertas al base cordobés para cerrar un acuerdo antes de fin de año. Según medios españoles, si se confirma el interés de alguna franquicia podría llegar a la mejor liga del mundo en diciembre próximo.

La situación ya es conocida por el Real Madrid, y por eso analiza cómo reemplazarlo de cara a un futuro salto de continente. De marcharse el base, el argentino Nicolás Laprovittola y el joven español de 19 años Carlos Alocén, hoy suplentes de Campazzo, quedarían a cargo hasta que el "Merengue" pueda incorporar un reemplazo de "categoría", según el Diario As.

Si se confirma el 22 de diciembre como fecha de inicio, se espera que el 1 de diciembre sea el primer día de entrenamientos de pretemporada y ello supondría que los agentes libres, en este caso Campazzo, deberían poder alcanzar acuerdos con anterioridad.

Recordemos que "Facu" sigue vistiendo la camiseta de Real Madrid aunque recibe un salario más bajo del acordado en un principio, lo cual le permite acumular dinero para pagar la cláusula de rescisión del club blanco, de 6.000.000 de euros a abonar en varias cuotas.

En caso de que la operación se concrete, el base de 29 años tendría que abandonar Madrid de inmediato, un paso ya acordado entre el club y el agente del jugador.

Teniendo en cuenta los plazos, al Madrid le restan doce compromisos si el coronavirus y los posibles aplazamientos no lo impiden: seis de Liga Endesa (Betis, Valencia, Bilbao, Fuenlabrada, Andorra y Manresa) y seis de Euroliga (Bayern, Zalgiris, Estrella Roja, Maccabi, Fenerbahçe y CSKA).

Ahora bien, la única fecha confirmada por la NBA es la del próximo Draft que se realizará de forma virtual el próximo 18 de noviembre. Donde el cordobés Leandro Bolmaro tiene serias chances de ser seleccionado en la primera ronda.

Mientras tanto, La Liga está negociando con la Asociación de Jugadores aspectos que tienen que ver con el funcionamiento habitual de la competición tales como salarios o topes de gasto para los equipos, y la conversación sobre cuándo se activará de nuevo el mercado (agentes libres y traspasos) que ahora está cerrado, todavía esta sobre la mesa.

Incluso Danny Green, jugador de los Lakers, opinó que él ve poco probable comenzar la temporada tan pronto y avisó de que muchas estrellas podrían perderse el primer mes de competición: "Si empezamos en diciembre, creo que muchos jugadores no vamos a estar ahí. No esperaría que LeBron estuviera presente en el primer mes de temporada", afirmó a The Ringer.

San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets son algunas de las franquicias que se mostraron interesadas en Campazzo, aunque ninguna inició formalmente una negociación. Hasta ahora, todo es una incógnita para el mejor base de Europa y también para la mejor liga del mundo.

