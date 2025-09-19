Conéctate con nosotros

Mayor sindicato de Italia organizó huelga nacional en solidaridad con palestinos

Una protesta en Italia en apoyo a los palestinos y en reclamo por el cese de los ataques israelíes a la población de la Franja de Gaza. (Foto: Gentileza Conclusión).

El sindicato más grande de Italia realizó este viernes una huelga nacional para protestar por las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza y expresar su apoyo al pueblo palestino.

La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) pidió suspender labores durante cuatro horas en todos los sectores económicos, con excepción de los servicios esenciales como transporte y asistencia social.

En Roma, Milán, Turín, Livorno y Catania se realizaron manifestaciones y mítines públicos, informaron los organizadores.

La CGIL dijo que la iniciativa busca exhortar al Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni a suspender todos los acuerdos de cooperación comercial y militar con Israel hasta que el conflicto en Gaza termine y la ocupación en Cisjordania cese.

En su declaración, el sindicato también pidió suspender las restricciones impuestas a la ayuda humanitaria, reconocer el Estado de Palestina y apoyar las iniciativas a favor de los palestinos.

Al menos otros cuatro sindicatos anunciaron una segunda huelga para el lunes que incluiría una suspensión de labores de 24 horas en escuelas públicas, universidades, hospitales, servicios de transporte y los principales puertos del país. Acciones similares se han llevado a cabo en Italia en las últimas semanas.

El jueves, trabajadores portuarios y autoridades locales del puerto de Rávena en el Adriático impidieron a dos camiones, que presuntamente transportaban armas para Israel, entrar a los muelles.

El alcalde de Rávena, Alessandro Barattoni, dijo que la petición de negar el acceso provino de su oficina en coordinación con las autoridades provinciales y regionales, y que fue aprobada por la autoridad de puerto.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

