Mayans afirma que los Estados Unidos debería “cambiar su embajador y poner a Milei”

El presidente del interbloque de senadores del peronismo, José Mayans, afirmó este jueves que el programa económico “está fracasado”, manejado por un Presidente que “no entiende nada”, y opinó que los Estados Unidos debería “cambiar al embajador y poner directamente a Milei”.

“¿Cómo Trump no va a querer que Milei siga siendo Presidente, si están entregando tan barato el país? Deberían cambiar al embajador y poner directamente a Milei, porque no cuida los intereses de la República Argentina, al contrario, la está hundiendo cada vez más”, aseveró el senador.

Mayans aseguró: “Este es un programa económico que está fracasado, siempre que se aplicó fracasó, porque está basado en un endeudamiento brutal y ya le pidieron prestada plata a todo el mundo para sostener un valor ficticio de la divisa y poder dibujar la inflación”.

En declaraciones al programa “Sin corbata” de Splendid AM 990, aseveró que desde el Gobierno “han hecho las cosas muy mal, y por eso Estados Unidos dice ‘te prestamos hasta las elecciones’ y después sálvese quien pueda”. Mayans considera también que el oficialismo tendrá que devaluar.

El legislador formoseño sostuvo que Milei “es una persona que se quería proponer para el Premio Nobel de Economía, pero no entiende nada de lo que hizo”, y sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló: “Ya sabemos cómo es, él actúa para su grupo económico que está haciendo negocio a dos manos”.

Agregó que con estas políticas el comercio exterior de la Argentina “no cierra por ningún lado”. “Tenemos un país caro”, dijo y siguió: “No podemos juntar las divisas necesarias para cumplir los compromisos internos y externos”.

“El Gobierno está tratando de ganar tiempo en el Parlamento con el Presupuesto Nacional y está mintiendo a sabiendas, porque no van a poder cumplir con los gobernadores, ni con el sistema previsional, que lo van a destruir, ni con los trabajadores argentinos”, reflexionó.

Agregó que el Gobierno sostiene “un programa insustentable” y destacó que “tenían previsto que con los 7.500 millones (de dólares) del campo llegaban tranquilamente a las elecciones y no había más problemas, pero, a su criterio, “no les duraron ni 15 días” y tuvieron “que pedir más plata para llegar”.

Aludiendo al blanqueo de capitales que el Gobierno instrumentó en 2024, Mayans ironizó: “Ahora entendemos por qué no le interesaba de dónde venían los dólares”. Tras mencionar la presencia de José Luis Espert en la lista de candidatos de La Libertad Avanza aseveró: “Decían que iban a perseguir a los narcos y estaban trabajando con ellos”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

