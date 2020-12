Máximo Araujo, el pibe que ilusiona en Atenas: "Siempre soñé con esto"

El juvenil de 17 años sorprendió a propios y extraños en el último partido ante Argentino de Junín anotando 16 puntos y el doble que le dio la cuarta victoria al "Griego" en la Liga Nacional. Con personalidad, rebeldía y confianza el pibe demostró que tiene talento para seguir sumando minutos en la primera del multicampeón cordobés.

"Estoy muy contento con esta posibilidad que me está dando el club. Como así también la que llega desde mis entrenadores y compañeros, que brindan toda la confianza que un jugador puede tener para trabajar tranquilo, confiado y hacer las cosas que sabe", afirmó al Departamento de Prensa del club.

🏛️#Atenas - @LigaNacional 🏀 Vértigo y serenidad El escolta Máximo Araujo combina las dos cosas: una dentro de la cancha y la otra en su día a día. Ante @Argentino_junin, con 16 pts, fue uno de los puntos altos del Griego La Nota 👇🏻

🔗 https://t.co/fNiNRWACC4#VamosElGriego💪🏻 pic.twitter.com/6dt2mow3CA — Atenas (@Atenas_oficial) December 8, 2020

Araujo, oriundo de San Francisco, es uno de los cuatro juveniles de la cantera que han tenido protagonismo en esta nueva temporada, junto con Alejo Andrés, Octavio Sarmiento y Federico Colla. Además es el que más tiempo promedia por partido con una media de 18 minutos por encuentro y 6 puntos.

"A medida que fueron pasando los años en el club, iba soñando con esto. Ahora que se me están dando necesito aprovechar cada minuto haciendo las cosas que se me van pidiendo. En ese aspecto me está yendo bastante bien. Eso me pone feliz", agregó.

En los últimos tres partidos (desde el reinicio de la Liga Nacional) el juvenil elevó sus números ofensivos a 10,6 tantos, 1,6 asistencias y 2,3 rebotes, siendo el tercer mejor anotador del equipo detrás de Lema y Machuca. En los anteriores ocho partidos había tenido una media de 5 puntos y su mejor rendimiento fue ante Olímpico anotando 11 unidades.

"Hoy tengo una linda sensación, pero este es un torneo largo. Como en esta oportunidad estás arriba, luego podés estar abajo. Debo mantenerme en este nivel, seguir adelante y hacer lo que sé. Mi lema de vida es tener siempre los pies sobre la tierra, porque este fue sólo un partido, pero pasado mañana viene otro y después otro", cerró.

