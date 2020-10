Matías Fernández Burzaco: “Me siento empoderado a través de las palabras”

Son las 14 horas del jueves 15 de octubre y Matías Fernandez Burzaco sigue en la cama. Se acostó tarde celebrando el lanzamiento de “¿Quién es ese niño?”, su primer tema como rapero. “Fue una locura”, resume las primeras horas desde el debut.

En el single con el que se presenta en sociedad aclara que no le preocupa la extraña enfermedad en la piel que sufre desde pequeño. Es una de las sesenta personas en el mundo diagnosticadas con fibromatosis hialina juvenil. “Estoy contento, sobre todo, por el concepto de la canción. No se trata de un mensaje motivacional. Desde lo literario y lo poético trato de quebrar estereotipos estéticos y físicos. Soy deforme, estoy hecho mierda, pero estoy acá. Tengo ganas de ser una voz que represente a otros”, explica el joven de 22 años que vive en Flores con su familia y sueña con mudarse solo.

Esta es la primera de unas doce composiciones que irá sacando más adelante, sin fecha confirmada para un disco que las reúna. Adelanta que esta es la más graciosa de todas, en las que siguen aborda temas “más oscuros”, como los años internado en el hospital.

Tiene 22 años y es periodista. Escribe “Crónicas Introspectivas” en la revista Orsai, contando experiencias propias que hablan de situaciones de discriminación, también de deseos y formas de explorar la sexualidad, entre otras. Entre sus planes 2021, incluye editar su primer libro con material inédito.

Jugando con el nombre de la canción ¿Quién es ese niño?

Una persona en un cuerpo difícil, estoy orgulloso de ser deforme y me siento empoderado a través de las palabras. Quiero que mucha gente me tome en cuenta por lo que hago, no porque lo que soy. Me hablan sólo de la discapacidad, entiendo que puede vender, pero hablemos de otras cosas.

¿Hay una voz que tiene cosas para decir?

Como no puedo moverme tanto, lo hago a través de mis amigos y amigas, que son como mis piernas. Voy al cine, al boliche, a presentaciones de libros. A pesar de que no puedo moverme y no puedo interactuar con el cuerpo, tengo los ojos abiertos y estoy mirando, atento a los detalles, pretendo contar desde ahí, desde lo sensorial, escribir todo lo que mi mente toma de este universo extraño. Trato de soltar una devolución de lo que vivo.

Lo tuyo son las palabras, sos escritor, periodista y rapero ¿la música te está llegando más?

La música me está envolviendo de una forma estupenda. Con la palabra me comunico de las dos formas, escribiendo letras para canciones, también se comunica. Soy más del palo del periodismo, la literatura, escribir textos largos. Me gusta contar las trastiendas de los personajes. Por otro lado, la música está hiper zarpada. Así que acá estamos, me levanto y ando improvisando rimas todos los días.

¿Qué tiene tu flow?

Tengo una voz de nene, voz diferente, a mí no me gusta, pero es particular, puede llamar la atención. Me siento rapero, igual puedo cantar con cualquier artista del reggaetón, del tango, me gusta "florar" arriba de las pistas, de lo instrumental. Me gusta jugar con los silencios, las pausas. El "flow" es la fluidez, cómo tomás las pistas y encajás las palabras, los tonos y los ritmos de la voz.

Hablás de quebrar estereotipos...

Implícitamente me gustaría que muchas personas puedan acercarse y decir yo tengo mis formas propias, como yo tengo mis curvas, estos bultos que me crecen. Sin embargo, no tengo complejos estéticos, quiero quebrar con los estereotipos de belleza, tampoco es que lo hago con la intención, si sucede buenísimo. También mostrar que a nosotros nos gusta que nos abracen por más que tengamos el cuerpo roto, que nos hace feliz recibir cariño, pero sobre todo que no nos traten como héroes o ejemplos o niños o angelitos. En todo caso, yo soy medio diablo, todo lo contrario a lo que debo ser.

