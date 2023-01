Desembarco en Córdoba: Massa nombró a Elettore en la Casa de la Moneda y visita Villa María

El ministro de Economía, Sergio Massa, arrancó enero con el ojo en Córdoba. Primero designó como nuevo titular de la Casa de la Moneda al delasotista ex ministro de Finanzas de la provincia, Mario Elettore, que asumiría en los próximos días en reemplazo del ex gobernador mendocino Rodolfo Gabrielli. Luego, se conoció que este viernes visitará Villa María, donde será recibido por el intendente de esa ciudad Martín Gill, y realizará anuncios de apoyo económico para el sector lechero.

Elettore fue ministro de Finanzas de Córdoba entre 2003 y 2015, durante dos mandatos de José Manuel de la Sota (2003-2007 y 2011-2015) y el primero de Juan Schiaretti (2007-2011). Es un delasotista de “la primera hora” y bajo perfil político. Su última función política fue como asesor de Carlos Caserio, cuando este era senador nacional, entre 2019 y 2021. Ahora, Caserio es vicepresidente del Banco Nación. Mientras que Elettore cuando dejó el sillón de ministro se refugió en la docencia (es profesor titular en la Universidad Nacional de Córdoba -UNC- y la Universidad Católica de Córdoba -UCC-) y la actividad privada, como tributarista.

Más allá de su cercanía con Caserio en los últimos años, su verdadera pertenencia es con el universo del ex gobernador José Manuel De la Sota. Massa lo conoce desde los tiempos en que intentó conformar una tercera vía con UNA, el frente del tigrense y el ex primer mandatario cordobés fallecido en un accidente automovilístico.

Sin embargo, su designación no forma parte de un acto aislado del ministro de Economía, sino de un intento de seguir estructurando un espacio afín en una provincia donde el PJ provincial no juega en el Frente de Todos. Cabe recordar que la principal referencia local del massismo es el delasotista, Marcos Farina, ex legislador provincial, y secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación. El desembarco de Elettore viene a darle volumen a esa construcción.

A ello le sumará este viernes una visita de fuerte contenido político en una región que es uno de los ejes productivos de la provincia y donde gobierna un jefe comunal alineado con el gobierno nacional como Gill.

Massa hará anuncios dirigidos al sector lechero en Villa María, según adelantó el intendente Gill. En este marco, recorrerán instituciones y establecimientos locales vinculados a la producción láctea. El cronograma previsto contempla la visita a la empresa familiar La Ángela dedicada a la producción de diversos tipos de quesos. Allí, el ministro nacional compartirá sus principales anuncios, entre los que se destaca un incentivo económico para el sector lácteo.

Durante la mañana del viernes, se anunció también la visita a Villa María del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo. Durante su estadía en la ciudad, recorrerá con Gill las instalaciones del Mercado Abasto con el objetivo de presentar allí diversas iniciativas. Además, el funcionario visitará el Tambo Estabulado y Robotizado Mharnes, donde visitará el establecimiento y acompañará la entrega del certificado ambiental por parte de las autoridades provinciales. Además, Bahillo viajará a General Deheza, donde tomará contacto con el cluster manicero, uno de los motores de la economía regional.

Gill es uno de los referentes del Frente de Todos (FdT) en la provincia y fue secretario de Obras Públicas del gobierno nacional hasta 2021. Lidera un espacio político donde confluyen peronistas, radicales y vecinalistas y cree que las experiencias y construcciones políticas que desarrollan, deben expresarse electoralmente en 2023, privilegiando un debate dentro del PJ provincial. A diferencia de los otros dos sectores del FdT -el kirchnerismo y el Frente Peronista-, tiene vínculo y dialogo con el gobierno provincial y con el intendente de Córdoba y candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba (HxC), Martín Llaryora. También mantiene una buena relación con la diputada nacional Natalia De la Sota.

La llegada de Massa se produce, en términos locales, no sólo en una zona donde la producción lechera es central, tanto en los campos, como en el agregado de valor industrial, sino en la principal ciudad que gobierna una versión afín al gobierno nacional. Es, por lo tanto, una fuerte señal política para Córdoba.

Mientras que en el plano más amplio, en el nacional, como señalaron fuentes del gobierno consultadas por este medio, busca instalar al ministro como un funcionario que impulsa y trabaja por la producción en todo el país sin importar su color político o relación con la administración nacional. “Se trata de una manera de construir poder, de fortalecer el Estado y al gobierno como interlocutores y protagonistas de soluciones. No hay otra forma de gobernar”, explicaron.

