Más familias pampeanas recibieron la escritura de sus viviendas

Once familias de Santa Rosa recibieron la escritura de su casa propia tras haber completado el pago total de sus cuotas. Durante el acto de entrega de escrituras, la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Erica Riboyra, afirmó que “la presencia del Estado es fundamental para asegurar el derecho a la vivienda, y aunque la situación actual es muy difícil, el gobernador Sergio Ziliotto tomó la decisión de no frenar la construcción, para seguir dando respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.

El acto de escrituración se llevó a cabo en el Auditorio “Ana Fiscella” del IPAV, donde las familias beneficiarias recibieron el título de propiedad de manos de las autoridades provinciales.

Riboyra destacó la importancia de este momento en la vida de cada adjudicatario. “Cuando uno tiene una vivienda social la paga durante muchos años, y durante ese tiempo se crea un vínculo muy fuerte con el Instituto. Tenemos la suerte de ser uno de los organismos del Estado que puede acompañar todo este proceso y conocer las historias de vida detrás de cada casa. Este momento representa el cierre de una etapa y la consolidación de un derecho”.

Además, subrayó la relevancia del compromiso ciudadano: “cada pampeano que cumple con el pago de sus cuotas le permite a otro acceder a su vivienda. Si todos hicieran lo mismo, prácticamente tendríamos asegurado el acceso a la casa propia en toda la Provincia. Hoy enfrentamos una situación compleja, con menor recaudación y un contexto económico difícil, pero el Gobierno de La Pampa tiene una decisión clara: no frenar la construcción y continuar dando respuestas a nuestra gente”.

“VER CÓMO NUESTROS HIJOS CRECIERON CON MEJOR CALIDAD DE VIDA”

En representación de los adjudicatarios, María Elena Duven expresó la emoción de haber alcanzado este logro. “Para cada familia esto es una bendición. Tener la casa propia nos permitió ver cómo nuestros hijos crecieron con mejor calidad de vida, física y emocional. Agradecemos al Estado provincial por su presencia y compromiso. Un Estado que garantiza el derecho a la vivienda está construyendo una sociedad más digna. Gracias por acompañarnos y por mantener vivos los valores del esfuerzo y la responsabilidad”.

Las familias que recibieron sus títulos de propiedad:

Máximo Hugo Daniel Olguín.

Elsa Estela Zúñiga.

Nora Graciela Ibarra.

María Elena Duven.

Mirta Nair Pereyra.

Eva Beatriz Pereyra.

Héctor Ángel Heredia.

Jorge Daniel Ruf.

Néstor Raúl Giménez.

Ana María Audisio.

Felipa Nélida Yancaqueo.

