Más deuda: Bancos de Estados Unidos negocian préstamo de USD20.000 millones a Argentina con respaldo de “activos”

El presidente Javier Milei. (Foto: Imagen de TV / Archivo).

Bancos como JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup están en conversaciones con el Tesoro de los Estados Unidos para otorgar un “préstamo de emergencia” de hasta 20.000 millones de dólares a Argentina. Se sumaría al “swap” de 20 mil millones de dólares que aportaría el gobierno de Donald Trump. El secretario del Tesoro de EE.UU. dijo al dar a conocer distintas medidas de salvataje a la administración del ultraderechista Javier Milei, que su administración busca reducir la influencia de China en Argentina. Se desconocen las condiciones y exigencias del Ejecutivo estadounidense para dar curso a los nuevos préstamos para Argentina.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, citadas por el portal económico Semafor, los bancos están negociando un préstamo de emergencia respaldado por activos argentinos, aunque no trascendieron detalles en ese sentido. Las fuentes consultadas advirtieron que las conversaciones continúan y que aún se están negociando las garantías específicas, mientras que representantes del Tesoro y de los bancos declinaron hacer comentarios.

Al ser preguntado sobre un posible respaldo en la Cumbre de Economía Mundial de Semafor, el presidente de Goldman, John Waldron, afirmó: “Hacemos todo lo posible para ayudar en situaciones como esta, para proporcionar capital si conviene al gobierno estadounidense”.

En otra entrevista durante la cumbre, el asesor del Tesoro, Joe Lavorgna, dijo que un respaldo del sector privado es “otra forma de consolidar y reforzar el apoyo que (Argentina) necesita a corto plazo”. Calificó a Argentina como “un aliado clave en la región”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles que un paquete de préstamos al sector privado podría ser “adyacente” a los 20.000 millones de dólares en financiamiento que la administración Trump está otorgando a Argentina, lo que acumularía un respaldo de US$40.000 millones.

Por su parte, en los últimos días, Trump condicionó la ayuda estadounidense con las elecciones de medio término y la victoria de Milei: “Si pierde, no seremos generosos con Argentina”, declaró el presidente.

Sin embargo, senadores republicanos se han sumado a sus colegas demócratas para pedir más detalles sobre los planes de la administración Trump para una “solución del sector privado” adicional de $ 20 mil millones a la crisis de la deuda de Argentina.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

