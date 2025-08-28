Conéctate con nosotros

Más de un millón de trabajadores y jubilados quedaron alcanzados por Ganancias

Publicado

La sede del Ministerio de Economía de la Nación. (Foto: Prensa / Archivo).

La restitución del Impuesto a las Ganancias, aprobada por el Congreso el año pasado, provocó que más de un millón de trabajadores y jubilados estén alcanzados por el gravamen. Es el triple que el escenario previo a la reimposición.

Según datos que surgen del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entregó al Congreso, en junio de 2025, 999.507 empleados y 183.472 jubilados fueron alcanzados por el tributo, lo cual generó retenciones por $444.066 millones.

Esto significa que la cantidad de contribuyentes alcanzados se triplicó en un año tras la marcha atrás en la reducción de la alícuota que se había hecho a fines de 2023.

Este dinero adicional con el que cuenta la administración central contribuye al superávit fiscal de las cuentas públicas, uno de los pilares de la política económica. También resultó un alivio para las arcas provinciales porque Ganancias es un impuesto coparticipable.

De hecho, la recaudación de este impuesto es la de mayor incremento con  relación al resto de los tributos que componen la recaudación nacional.

A junio, el Impuesto a las Ganancias lo pagaban los solteros a partir de un salario de $1.900.000 neto y los casados desde $2.200.000 neto. Desde julio ese umbral pasó a $1.933.000 y $2.247.000. En el caso de los jubilados, el pago del impuesto se da con ingresos del orden de los $2.500.000.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

