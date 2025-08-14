Más ajuste en salud: La vacunación contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita

El Ministerio de Salud anunció que la vacunación contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita y que desde ahora se aplicará de forma gratuita únicamente en las zonas endémicas (los lugares en los que una enfermedad siempre se presenta). La medida es un ajuste sobre las prestaciones del sistema de salud, limita la protección que produce la vacunación al conjunto de la población, y rompe el concepto de universalidad del derecho a la salud.

A través de un comunicado oficial, la cartera sanitaria informó que el objetivo de la medida es “garantizar el uso responsable de los recursos públicos” y “priorizar la protección de quienes viven o trabajan en áreas con riesgo comprobado de transmisión”.

El ministro Mario Lugones añadió que “por uso y costumbre” se inoculaba gratuitamente a personas que viajaban a otros países que exigen esa vacuna.

“Mediante un proceso de compra focalizada, la cartera sanitaria nacional estima lograr un ahorro de 697.566 dólares en la adquisición de este insumo, al reducir en un 34% la cantidad de unidades a comprar”, añade el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

En el mismo sentido, habrá dosis necesarias para los habitantes de Formosa, Corrientes, Misiones y departamentos seleccionados de Chaco, Jujuy y Salta, que se encuentran dentro de la denominada zona endémica de la fiebre amarilla.

Por lo tanto, aquellas personas que viajen al exterior por razones de turismo deberán recibir la inmunización en los centros privados que se encuentren autorizados para tal fin. Es decir, deberán pagar para acceder a la vacuna.

“Durante septiembre y octubre se prevé realizar la distribución de las dosis faltantes para 2025 y se garantiza completar la cobertura acordada con las jurisdicciones”, agregó la cartera.

QUÉ ES LA FIEBRE AMARILLA

La fiebre amarilla es una enfermedad causada por un virus que se transmite por la picadura de mosquitos. Se puede contraer esta enfermedad si la persona es picada por un mosquito infectado con el virus. Esta enfermedad es común en Sudamérica y en África subsahariana.

Se trata de una enfermedad infecciosa tropical. Se caracteriza por presentar síntomas como fiebre alta, dolores musculares, náuseas, vómitos y pérdida de apetito. En casos graves puede producirse un coloramiento amarillo de la piel (de ahí su nombre) y daño hepático y renal. Si bien no existe un tratamiento específico una vez infectada la persona, la mejor forma de prevención es a través de la aplicación de la vacuna. La fiebre amarilla tiene un alto índice de mortalidad.

