Martín Slipak llega a Córdoba con “La madre”: “Las giras son todo estímulo para el actor”

“El teatro es posible cuando las partes quieren encontrarse”, dice Martín Slipak en referencia al público y al equipo de una obra. Con ganas de ese ritual, el actor llega a Córdoba como parte del elenco de La madre. A esa cita acudirá perfumado, como a cada una de las funciones a lo largo de un recorrido teatral que lleva más de veinte años. “Si no me lavo los dientes y me pongo perfume, no puedo salir al escenario. Soy bastante meticuloso y obsesivo. También me gustan los aceites esenciales, olerlos antes de empezar la obra”, revela. Cuenta que en La madre, el personaje que interpreta entra a escena “en un estado de emocionalidad bastante alto”, y que para casos así, le gusta tener un frasco de óleo 31 a mano en el camarín.

La madre incluyó la Capital cordobesa dentro de una gira nacional y se presenta con doble función, jueves y viernes, en el Teatro Ciudad de las Artes. Para el actor, que Cecilia Roth encabece el elenco es una de las razones para no perdérsela.

¿Te gustan las giras?

Es una experiencia excitante y enriquecedora para el actor por donde se la mire. Cuando uno se acostumbra a un espacio, que a nosotros nos pasa en algún teatro de CABA, de pronto ese entorno cambia y uno se encuentra trabajando en teatros que tienen más de 100 años, que fueron construidos por comunidades españolas, italianas, en diferentes ciudades, con públicos que quizá tienen otra idiosincrasia que la de Buenos Aires, eso es todo estímulo para un actor. Entonces, te lleva a un estado de alerta y de revinculación con la actuación, que es muy movilizante. Sumado a eso, poder relacionarte con nuevas personas, técnicos del teatro, gente de los restaurantes o del hotel, conversar, aprender, recopilar datos de las ciudades…es totalmente gratificante para el actor salir de gira. Además, la comunión familiar que se da entre el elenco y el equipo, se fortalece y se multiplica, la gira es un espacio de mucha intimidad, es muy hermoso cuando funciona.

¿Se preparan distinto para cada ciudad que visitan?

Sí o sí hay que entender el espacio. Cualquier cambio de teatro, tiene que ser tomado con responsabilidad física por quien actúa, por lo cual hay que disponerse a conocer cada nuevo espacio. Después, sí es distinto. Por un lado están los lugares con los que uno tiene historia y los que uno no conoce. En los que uno no conoce siempre está la expectativa de qué te vas a encontrar. Y con los que uno conoce, se trata de vincularte nuevamente con lo que te pasó en esa ciudad. A Córdoba fui varias veces, fui a hacer La ilusión del Rubio, sobre el caso de Facundo Rivera Alegre, que fue muy emotiva e interesante. El año pasado estuve con A.R.T. Es una ciudad que para mí tiene historia, que quiero mucho y con gente que quiero, es un placer volver.

¿En tiempo de crisis, el teatro es refugio para los actores?

El teatro tiene algo irrepetible que es la verdad de un encuentro entre público y los que hacen la obra. Esa ceremonia por algo resiste, y resiste a los cambios de formatos y a las variaciones que ha tenido el arte, hay una necesidad de ese diálogo y de esa expresión artística. Las diferentes épocas lo demuestran, porque es un lenguaje que tiene miles de años y no ha cambiado tanto su forma como sí han cambiado otras artes. El teatro es una necesidad. Es cierto que en este momento en particular es un refugio, porque se está boicoteando mucho la industria audiovisual, y también se está tratando de boicotear la ficción teatral. Es una realidad que el teatro necesita de gente que desea encontrarse y cuando faltan subsidios, cuando falta plata, lo maravilloso del teatro argentino es que se las rebusca para hacerse en cualquier parte, se hace en una casa, en un restaurante, en un baño. El artista argentino tiene esa capacidad de buscarle la forma al teatro como sea, eso sí hace que el teatro tome fuerza en momentos de crisis identitaria, social y económica.

Con tanto hecho en teatro, y también en cine y televisión, ¿qué te desafía de La madre?

El chiste es siempre encontrarle un nuevo desafío a las cosas. Y si el desafío no se presenta fácilmente a la vista, buscarlo. Para eso siempre es necesario indagar en nuevas zonas como actor, zonas de riesgo o de un equilibrio que no conozca. La madre es una obra con una dramaturgia particular, ese lenguaje que propone, sumado al que propone Andrea Garrote desde la dirección, es nuevo para mí. Además, los personajes de la obra son proyecciones de la mente del personaje de Cecilia, que están, que no están, que son, que no son, eso es lindo de actuar. Y los compañeros también generan algo novedoso, porque los elencos no son los mismos cada vez. Si uno está conectado con el presente del trabajo, se presentan desafíos. En esta obra, todo hace que sea nuevo el trabajo para mí. Encontrar siempre cosas nuevas hace más divertida la profesión, lo hace más interesante para uno y para el público.

¿Por qué no perdérse La madre?

Porque a Cecilia Roth no se la suele ver en teatro y es una oportunidad para verla. Porque es una pieza atípica para el teatro comercial, es una obra dramatúrgicamente interesante, meterse en la cabeza de un personaje no es tan usual ver. Y la obra toca zonas que para el ser humano son importantes, como la estructura física, los vínculos familiares, la soledad, la vejez, la maternidad, la crianza de los hijos, muchas aristas para que el trabajo que vean les pueda interesar y conmover.

SINOPSIS “LA MADRE”

¿Puede una madre amar demasiado? ¿Existen límites para ese amor? ¿Qué ocurre cuando un hijo crece y se va? Anne ha construido una vida alrededor de su hijo Nicolás y, ahora que se ha ido, debe enfrentarse a la pérdida, al nido vacío y al verdadero vínculo con su marido. ¿Ha vivido para ella o para los demás? ¿Ha valido la pena? ¿Hay algún sentido para lo que queda? Las decisiones que ha tomado la atormentan y hay tanto que quiere decir ahora. Atrapante y conmovedora.

Dramaturgia: Florian Zeller.

Dirección general: Andrea Garrote.

Elenco: Cecilia Roth, Gustavo Garzón, Martín Slipak y Victoria Baldomir.

PARA AGENDAR

Jueves 12 de junio y viernes 13 de junio, a las 21 horas, en Teatro Ciudad de Las Artes, Av. Pablo Ricchieri 1955, Córdoba.

