Martín Gill debió cumplir con una cuarentena de 14 días y realizarse un hisopado en Villa María y no lo hizo

El secretario de Obras Públicas de la Nación e intendente de Villa María en uso de licencia, Martín Gill, debió cumplir con lo reglado en el Protocolo de Transito de personas en rutas y camino de la provincia de Córdoba durante la Pandemia de COVID-19. Es el anexo 48 de los protocolos del Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia (COE). Disposiciones similares se establecen en el decreto 469 del 30 de junio último.

Gill ingresó en su auto a la provincia el sábado 4 de julio, con la autorización de circulación que corresponde a los funcionarios públicos por cumplir tareas esenciales y por el hecho de tener su domicilio regular en la ciudad de Villa María. Sin embargo, al hacerlo, debió cumplir con una cuarentena obligatoria de 14 días, por provenir de una zona (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con circulación local del virus SARS-CoV2. También debió realizar un llamado a un 0800 del COE regional que no habría efectuado y realizarse un hisopado en Villa María que tampoco realizó, según la información oficial disponible.

Cabe recordar, que el martes 7, a las 23 horas, Gill confirmó que había dado positivo de coronavirus a través de su cuenta de Twitter, desde la ciudad de Buenos Aires, donde desempeña sus funciones políticas. Reveló en la oportunidad, que se encontraba aislado en el hotel donde vive y que sus empleados y contactos cercanos en la capital del país, habían dado negativo en el examen correspondiente.

También intervino en el escándalo, el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, en declaraciones que hizo a Canal 12 durante la jornada del miércoles: "Con un hisopado negativo de 24 o 48 horas antes -Gill había declarado que se había realizado uno el viernes 3 de julio-, no se descarta que en los dos o tres días posteriores pueda hacerse positivo. Por eso epidemiológicamente se hace una cuarentena sanitaria".

Este medio, no pudo establecer si en los controles de ingreso al territorio cordobés, Gill completó la declaración jurada correspondiente para determinar “la trazabilidad” de sus movimientos en la provincia o no. La Justicia estaría tratando de determinar justamente esa secuencia. Si hubo un control, debió haber sido informado de la rutina que debía seguir y al no cumplirla, habría violado la normativa vigente. También pudo haber sucedido que no fuera informado de la misma, aunque por su condición de funcionario debió haberla conocido. Sin embargo, en este caso, también habrían cometido delito los policías que hicieron el control rutero correspondiente. Esta situación se encuentra bajo análisis.

Por cierto, el protocolo que incumplió Gill impide que cualquier persona que ingrese a Córdoba desde una zona con circulación local del virus, se desplace antes de cumplir la cuarentena por la ciudad donde tiene fijado su domicilio.

De acuerdo a lo que el funcionario admitió ayer, en distintas entrevistas radiales, en su localidad, y con Cadena 3, en Córdoba, y ante el COE regional, que visitó a su madre, a tres de sus hermanas y a dos de sus hijos. Por ese motivo, una vez que se confirmó el positivo de coronavirus, debieron ser hisopados 28 contactos estrechos que anoche dieron negativo de la enfermedad.

La persona que tienen domicilio en el interior provincial, según el protocolo, “deberá dirigirse hacia su domicilio donde deberá permanecer en aislamiento sanitario estricto durante 14 días, adoptando las medidas sanitarias correspondientes”.

Puntualiza luego, que “durante las primeras 24 horas de su arribo, deberá comunicarse al teléfono 08001221444 digitando 5 y opción 1, quienes le indicarán fecha, hora y lugar al cual deberá concurrir a realizarse el hisopado, adoptando las medidas de bioseguridad correspondientes durante su traslado, y continuar luego con el aislamiento en domicilio”.

A su vez, el “COE Central informará a las autoridades municipales y a los COE Regionales, los viajeros que cuentan con la autorización para el ingreso a la provincia, quienes serán los encargados de monitorizar la realización del hisopado y hacer cumplir el aislamiento domiciliario. Finalizado el período de cuarentena sanitaria, el COE Regional deberá gestionar la realización de un nuevo hisopado; en caso de ser negativo obtendrá el alta sanitaria”.

Ninguna de estas exigencias fue cumplida por Gill, que emprendió el regreso a Buenos Aires, en auto, el domingo 5 de julio y se realizó un nuevo hisopado en la CABA el lunes 6.

>> QUÉ DIJO GILL

“Yo sólo pasé a saludar. Estaban mis hermanos y lo hicimos dentro de los márgenes permitidos para encuentros familiares. La saludé y me volví a Buenos Aires. No se trató de una fiesta. Fue sólo una reunión de mis hermanos y mi mamá. Yo pasé por la casa de mi hermano”, dijo el intendente de Villa María en uso de licencia a Cadena3 respecto a la sospecha de que se haya realizado un festejo con más de 10 personas en la vivienda de Carla Gill.

“Siempre cumplí: primero, con los permisos como cualquier vecino y no solo en eso, sino en todo el accionar que tengo. Me cuidé con demasía. Una cosa es que mi mamá cumpliera años y otra es una fiesta. Me llamó la atención que surgieran esas versiones. He cumplido y voy a seguir las indicaciones”, dijo.

Al ser consultado sobre cómo se encuentra de salud, Gill detalló que está “asintomático” y que su círculo cercano dio negativo al test.

“Estoy bien, aislado y cumpliendo los protocolos que se indican. No he tenido ningún síntoma de los que hemos venido referenciando. Yo estoy bien y las personas cercanas también. El equipo más próximo de trabajo está bien, cumpliendo con las disposiciones y protocolos que correspondan”, explicó.

Los resultados del último laboratorio le dieron negativos y él continuó con su actividad normal. Sin embargo, cuando se dirigía al partido de Almirante Brown a cumplir con sus funciones, recibió un llamado que le anunciaba que uno de los reactores había dado positivo.

“Di la vuelta y vine al hotel. Llamé a la obra social para ver si podían hacer examen rápido a la gente que trabaja conmigo. Dio negativo a todo y a mí me vuelve a dar negativo. Me hicieron otro hisopado porque podía ser que tuviera una carga viral muy baja. Me volví a hacer el estudio y este martes a la noche se me confirmó que sí tengo coronavirus”, detalló.

Finalmente, resaltó que el coronavirus es “muy silencioso” y pidió que la gente “no se confíe” por no tener síntomas.

>> QUÉ INVESTIGA LA JUSTICIA

La fiscal Juliana Companys “inició actuaciones para determinar si se violó la cuarentena en un encuentro familiar en el que habría participado el intendente de Villa María (en uso de licencia) Martín Gill”.

Según la información oficial dada a conocer el martes, se busca “determinar una eventual sucesión de hechos que podrían ser violatorios de las normas de prevención sanitaria por la pandemia de coronavirus”.

