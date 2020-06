María Eugenia Vidal tiene coronavirus y habría estado reunida con Rodríguez Larreta, Monzó y Lousteau

La ex gobernador de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, dio positivo de coronavirus, según confirmó anoche a través de su cuenta de Twitter. "Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias".

Vidal es la dirigente más importante contagiada de coronavirus. El fin de semana se confirmó que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, también padece la enfermedad. El funcionario se encuentra internado y se encuentra en buen estado. Vidal, por su parte, hasta el momento, no requirió internación.

Insaurralde había estado reunido con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, cuyo hisopado dio negativo. El test debería realizarse nuevamente durante la jornada de hoy. Arroyo permanece aíslado de modo preventivo.

En tanto, la ex mandataria bonaerense participó de un almuerzo con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, y el senador radical, Martín Lousteau, según informó el programa de Tv "Animales Sueltos" que conduce Luis Novaresio.