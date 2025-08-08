Conéctate con nosotros

Marcos Juárez: Cae una banda narco especializada en “delivery” de cocaína y hay cuatro detenidos

Publicado

Uno de los detenidos en Marcos Juárez, acusado de comercializar drogas. (Foto: FPA).

Una banda narco especializada en delivery cayó en la ciudad de Marcos Juárez, 265 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital. Como resultado del procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) fueron detenidos tres hombres y una mujer.

La investigación, dirigida por el Ministerio Público Fiscal (MPF), comenzó a partir de denuncias anónimas y demandó tres meses para concluir en el operativo con las detenciones. La principal dificultad de los investigadores fue generada por la modalidad de entrega que tenía la banda.

Si bien los detenidos operaban desde dos puntos de venta que funcionaban en domicilios particulares, la entrega puerta a puerta le quitó visibilidad a la operación delictiva. Pese a ello, los allanamientos, efectuados sobre calles Mendoza y Pueyrredón al 400, ambos de barrio Sur, permitieron dar con los integrantes de la banda y secuestrar cocaían, sustancias de corte, 1.227.000) pesos, una balanza digital, una motocicleta y diferentes elementos relacionados con la causa.

De acuerdo a la información que se pudo conocer, los cuatro detenidos no eran improvisados, tenían antecedentes penales, y operaban en distintos barrios de la ciudad.

TAMBIÉN HACÍA DELIVERY: UN DETENIDO EN HUERTA GRANDE

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarató un punto de venta, detuvo a un narcomenudista de 31 años e incautó estupefacientes en la localidad de Huerta Grande.

El allanamiento fue realizado sobre avenida Alem al 500 de barrio El Cóndor, de la localidad del departamento Punilla. En el domicilio, se secuestró droga, un revólver calibre 22 largo, cuatro cartuchos y elementos relacionados a la causa.

El hombre detenido utilizaba la modalidad de delivery de drogas en Huerta Grande y La Falda y según la investigación, se cree que las ventas las pactaba previamente en plazas de ambas localidades serranas.

