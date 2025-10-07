Marchas a favor y en contra de Milei en Mar del Plata

En medio de manifestaciones a favor y en contra de su recorrida, Milei destacó el “momento histórico” que atraviesa la Argentina y llamó a los ciudadanos a reafirmar el rumbo del cambio. “Quiero que sepan que es un placer enorme volver a estar en esta hermosa ciudad de Mar del Plata. Vengo a pedirles el apoyo a Diego Santilli, Karen Reichardt y Sebastián Pareja. Tenemos que entender que estamos en un momento bisagra de la historia argentina”, sostuvo el jefe de Estado ante la militancia libertaria.

El presidente Javier Milei encabezó este martes una caminata por la calle Avellaneda en Mar del Plata acompañado por los candidatos a diputados nacionales Diego Santilli, Sebastián Pareja, Alejandro Carrancio y Karen Reichardt, en el marco de la campaña para las elecciones del 26 de octubre.

En el transcurso de la caminata, el mandatario estuvo rodeado por militantes libertarios que lo acompañaron con celulares en alto y gritos de “presidente, presidente”, en un evento que también contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Al mismo tiempo, un grupo de manifestantes desplegó pancartas para repudiar la presencia del jefe de Estado en el centro de la ciudad balnearia y cantó canciones alusivas a la causa por presuntas coimas de laboratorios que involucra a la hermana del Presidente.

Para prevenir posibles enfrentamientos, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura reforzaron el operativo de seguridad en la zona de la caminata, que se realizó por la calle Avellaneda y fue seguida de cerca por los candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza.

En ese marco, durante su intervención, Milei recordó los logros de su gestión y enfatizó la importancia de consolidar el proceso de transformación iniciado en 2023. “Si volvemos al pasado, volvemos a la inflación y al modelo de la pobreza. Estamos a mitad de camino y tenemos que terminar de cruzar el río”, destacó Milei.

El mandatario subrayó además la trascendencia de las próximas elecciones legislativas: “Es determinante lo que ocurra este 26 de octubre. Es clave que reafirmemos en las urnas este rumbo. O volvemos al pasado, a la pobreza y a la inflación, o seguimos en este modelo que en menos de 10 años nos va a poner mejor que España, en 20 mejor que Alemania, en 30 que Estados Unidos, y en 40 años vamos a ser la máxima potencia mundial”.

En esa línea, Milei concluyó: “Les pido que nos acompañen, porque si la libertad no avanza, la Argentina retrocede. Votemos mirando al futuro, abracemos la esperanza de ser grandes. ¡Viva la libertad, carajo! No aflojemos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena”.

