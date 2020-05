Marcelo Milanesio: "Campazzo no fue a la NBA pero va a ir y va a jugar muy bien cuando vaya"

"Defiende como un animal, físicamente es un caballo. Rompe como yo nunca rompí. El tiro quizás lo tenía yo mejor que él, aunque lo está progresando mucho y también está metiendo de tres puntos", afirmó Marcelo Milanesio en una entrevista con el programa "Triángulo y dos" en UCU Radio.

El histórico base de Atenas de Córdoba y emblema de La Liga Nacional, se refirió al presente que está viviendo Facundo Campazzo en el Real Madrid, y su posible salto a la liga más importante del planeta. "No fue a la NBA pero va a ir y va a jugar muy bien cuando vaya, porque su juego para mí le favorece en todas esas situaciones de uno contra uno, aclarados, todo eso a él le favorece por sus piernas".

A su vez, opinó sobre el crecimiento del cordobés en los últimos años: "Creo que encima maduró muchísimo con el tema de manejar los tiempos, las pausas para hacer las cosas, entonces creo que cada vez más completo él y encima lo que más me gusta es que domina a todos los bases porque es como si se les metiera adentro, no los deja jugar, entonces es muy difícil jugar contra él, es como que los enreda a cualquier rival".

A la hora de comparar su época con este nuevo básquet, afirmó que, "Hoy es mucho más atletismo, mucho más uno contra uno, mucho más romper. Y los que tienen esa chance, de tener buenas piernas, de poder hacerlo y encima con lectura sacan una gran ventaja. De hecho a Facundo (Campazzo) yo lo veo así. Fijate que en el Real Madrid le sacó el puesto a Llull y es increíble que el 80% de las acciones la pelota pasa por las manos de él, con todo lo que genera, con su velocidad y con su pick a la bola".

"Si hay un partido a las 7 de la mañana y tengo que verlo, yo prendo el televisor para verlo. Me encanta, lo sigo, lo admiro y estoy muy orgulloso de la manera que nos representa", concluyó Milanesio.

¿CAMPAZZO NBA?

En las últimas semanas se ha hablado sobre Facundo Campazzo y un posible futuro -próximo- en la NBA. Un medio croata (Crosarka) publicó que existe un interés de Dallas Mavericks y San Antonio Spurs en el base argentino que, por otro lado, tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024.

Por su parte, Claudio Villanueva, representante de Campazzo aclaró que, "no hay nada concreto, no hay nada hablado. Además, la NBA no sabe cómo va a terminar y si termina, cómo va a jugar la temporada 2020/21, no sabe el ‘salary cap’. Entonces… ¿Me preguntaron por Campazzo? Sí, mil veces, pero no hay nada".

