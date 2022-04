Marcelo Cossar: “En Córdoba, no hay un día en que no te choreen”

El legislador Marcelo Cossar (Juntos UCR) afirmó este jueves que “en Córdoba, el delito no para de crecer. Si tuviéramos que ponerle un nombre a esta película, no sería Granizo (la última película de Netflix). Como bien dijeron en buen cordobés, hace unos días, los vecinos de barrio Observatorio, debería llamarse: “No hay día en que no te choreen”.

A través de un comunicado de prensa, Cossar dio a conocer los fundamentos de un pedido de informes al Ejecutivo sobre el tema y se expresó en sintonía con un pronunciamiento de los intendentes de la UCR.

“Se trata de una problemática que afecta a todo el territorio provincial y, en especial, a la Capital, y que continúa escalando”, afirmó el legislador.

Detalló que “el incremento del delito y la violencia es vertiginoso y una creciente amenaza para la vida, la integridad física y el patrimonio de todas las personas. Acá estamos otra vez pidiéndoles conocer las principales características del delito en la provincia con datos, como asignaciones presupuestarias destinadas a seguridad”.

Luego apuntó que “del análisis de la evolución presupuestaria se aprecia que el gasto en Seguridad y Justicia representó el 12,80% del gasto público provincial en el año 2020, 11,69% en 2021 y 10,68% en el presupuesto 2022. Mientras año tras año el delito no para de subir en Córdoba, año tras año baja el presupuesto para Seguridad y Justicia de este Gobierno”.

Agregó que el presupuesto 2022 en la materia “fue calculado sobre una inflación anual del 33%, mientras el gobierno nacional hizo el cálculo propio sobre un 48% anual, mientras que las consultoras sitúan a la inflación por arriba del 60%”.

Cossar indicó que “en Córdoba tenemos nueve delitos por hora”, y que “de cada diez delitos contra la propiedad privada, siete son con uso de armas de fuego.”

Según estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, Córdoba viene ocupando anualmente entre el tercer y el cuarto puesto nacional en materia de cantidad de delitos, medidos sobre 24 jurisdicciones. “Es mentira que la seguridad sea una prioridad para Hacemos por Córdoba”.

También mencionó la situación del Tribunal de Conducta Policial, organismo al que acaba de incorporarse en representación del bloque de la primera minoría legislativa. “El viejo Tribunal de Conducta Policial, que funciona como residual, está tramitando 4000 causas a agentes de la fuerza. El nuevo Tribunal de Conducta que engloba a todas las fuerzas de seguridad, y que integro desde hace pocos días, tramita no menos de 800 causas. ¿Es posible que naturalicemos que existen casi 5000 causas vinculadas con las conductas de quienes nos deben cuidar? Son más del 20 % de los efectivos”.

Razonó que “si con 22 mil efectivos apenas llegábamos el mínimo de policías recomendados, con esas 5 mil causas que se tramitan, ¿Debería inferirse que tenemos cinco mil efectivos menos en la calle? ¿En el pico máximo del delito tenemos menos personal de seguridad?”.

Finalmente, señaló que “sin información real y verdadera, vamos a seguir viviendo en la Córdoba de ficción, donde no roban ni matan. Pero no vamos a poder solucionar, servir y proteger como es obligación del Estado”.

—