Estuvieron el cordobés Siciliano y el bonaerense Bianco: Barrionuevo se plantó contra la reforma laboral

El sector de la CGT que responde al sindicalista Luis Barrionuevo se plantó este viernes contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y concretó un encuentro en la ciudad de Mar del Plata del que participaron referentes del gobernador Axel Kicillof, en lo que fue un mensaje a la interna del peronismo. También tomó parte del acto el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, un hombre de Martín Llaryora. Se trata del primer gesto público y abierto del gobierno provincial respecto de la reforma laboral que impulsa del gobierno nacional.

“No queremos que salga el proyecto que envió el Gobierno porque es perjudicial para los trabajadores. Antes, el Gobierno tiene que dejar de pedir tanta plata prestada y ponerse las pilas para reactivar la economía del país”, expresó Barrionuevo al encabezar un almuerzo del Movimiento Nacional Sindical Peronista (MNSP) en el Hotel ‘Presidente Perón’, de la UTHGRA, el gremio de Gastronómicos.

Para el sindicalista, la iniciativa del Gobierno expresa una “falta total de capacidad para generar empleo de calidad”, según señaló en declaraciones al diario local La Capital.

Barrionuevo también apuntó directamente contra la gestión nacional, a la que acusó de no haber puesto en marcha la economía. “El gobierno, antes de reformar nada, tiene que poner en marcha la economía del país. No lo ha hecho. Lleva dos años y Milei no ha hecho nada. Lo único que hace es seguir endeudándose. Este es el país del endeudamiento. Seguimos pidiendo. Y para pagar deudas tenés que producir, pero el país no está produciendo”, agregó.

A la vez, referentes del kicillofismo se mostraron con Barrionuevo en el encuentro, que consistió en un almuerzo con 450 invitados con lista de oradores. Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial y uno de los dirigentes de mayor confianza de Kicillof, se acercó al Hotel Presidente Perón y se fotografió con Barrionuevo y con el ex triunviro de la CGT Carlos Acuña.

Entre los sindicalistas se destacaron destacaron Carlos Acuña (Soesgype), Julio Piumato (Judiciales), Omar Maturano (La Fraternidad), Hugo Benítez, presidente del MNSP; y Maia Volkowisky, secretaria de Derechos Humanos de la CGT, entre otros.

“Primero rompen todo y luego dicen que la solución es quitar derechos a los trabajadores. Eso no genera empleo ni ingresos. Al contrario, reduce el mercado interno y profundiza la crisis”, expresó Bianco al hacer uso de la palabra.

La actividad contó también con el respaldo de la Iglesia Católica: la presidenta de la Comisión Nacional Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, Ayelén Tomasini, sostuvo en su discurso que “el trabajo es ese espacio que nos humaniza y nos acerca a la trascendencia. La importancia de los sindicatos es central, son espacios que hay que custodiar porque ahí se construye comunidad y cuidado del otro”, definió.

Por otro lado, se comunicó desde Washington, vía teleconferencia, el ex presidente del Banco Central Martín Redrado, quien disertó sobre la coyuntura económica.

La CGT y Kicillof mantienen relación desde hace tiempo, a punto tal que la central sindical se inclina por la figura del gobernador en la interna con el kirchnerismo por el control del PJ. A fines de diciembre, la plana mayor de la CGT había recibido al gobernador en su sede de Azopardo para analizar los alcances del proyecto de reforma laboral, al que definieron como “regresivo, flexibilizador y precarizador”.

En esa oportunidad destacaron la “importancia del rol de Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país, para fortalecer el trabajo conjunto con los gobernadores”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

