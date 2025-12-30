Maquinistas advierten sobre la cancelación de los servicios de trenes a Córdoba y Tucumán

El sindicato La Fraternidad advirtió sobre la cancelación de la circulación de los trenes de pasajeros de larga distancia hacia Tucumán y Córdoba, y denunció que se trata de un “lock-out” contra el sistema ferroviario.

“Para nosotros, nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán se confirma”, sostuvo el gremio de maquinistas mediante un comunicado.

Y agregó: “Lo que, en principio entendimos acertado, esto es la reparación de vías, luego el descarrilamiento de fecha 20 de septiembre del 2025 del tren a Tucumán, se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios”.

El sindicato que lidera Omar Maturano lamentó que así “se configura el lock-out, contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene”.

“Todos los argentinos debemos defender la continuidad de estos servicios, porque es defender nuestras soberanía”, finalizó La Fraternidad.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

