Maqueda criticó la designación de García Mansilla y Lijo por decreto: “Desata un escándalo para tapar otro”

El exvocal de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda consideró que la designación por decreto de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla para integrar la Corte desata “un escándalo para tapar otro escándalo”, en este caso el de las criptomonedas. Las declaraciones de Maqueda fueron realizadas este jueves a Cadena3.

“A mí me lo preguntaron ya con anterioridad, y yo lo definí como que me pareció horrible el decreto, o la designación por decreto, salvando a la persona de los jueces, que en esto no tiene nada que ver. Lo que me parece horrible es la actitud del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación, que a tres días de que comiencen las sesiones ordinarias, y que el Congreso pueda seguir tratando los pliegos, toma la decisión de sacarlos por decreto y se pone al borde de una inconstitucionalidad”, explicó Maqueda al periodista Rodolfo Barilli.

Precisó que “el mecanismo que estableció la Constitución Nacional, se refleja en el artículo 99, inciso 4: el Presidente de la Nación designa a los integrantes de la Corte Suprema y necesita enviarlo al Senado y el Senado, por dos terceras partes de sus miembros, le da el acuerdo, ya a esta última parte incorporada en la Reforma de 1994”.

Luego, interpretó que “hacen un gambito y dejan de lado esto para basarse en otro artículo de la Constitución, que es muy viejo, que data de la Reforma de 1860, de la época en que no existían los ferrocarriles, que no existían los aviones, que no existían ninguno de los modernos medios de transporte que hay hoy. Y donde el Congreso funcionaba solamente durante cinco meses y el resto tenía que tener el Presidente a mano para tomar una decisión de urgencia, un instrumento como el que le dio la Constitución en 1860, que le permitía nombrar por un decreto a los miembros de la Corte. Me parece que no es este el caso”.

Siguió diciendo que “acá, durante el año pasado, hemos visto que se debatió en el Congreso. Durante mucho tiempo, se hicieron audiencias públicas, se televisaron, y se debatió durante mucho tiempo los pliegos, tal es así que se habilitaron las sesiones extraordinarias, se han estado tratando los pliegos hasta ahora mismo. Entonces yo no encuentro cuál es la razón para hacer este gambito y saltar el procedimiento normal y designarlo por decreto”.

Recordó, en ese sentido, que “el argumento que usa el Poder Ejecutivo en su comunicado y en el decreto es de que ya pasó demasiado tiempo y que no llegó a ninguna conclusión el Senado”.

Por último, dijo que “lo que creo sinceramente, es que esto es mancillar a las instituciones democráticas, en este caso el procedimiento que establece la Constitución y al Senado de la Nación, que es quien tiene que dar el acuerdo. Con tres días de diferencia no se pueden justificar cosas de este estilo”.

