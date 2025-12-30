Manos libres en el Presupuesto 2026: La cláusula que permite al gobierno renegociar la deuda sin tener que lograr mejores condiciones

El Gobierno Nacional podrá en 2026 renegociar la deuda pública o realizar cualquier canje sin las limitaciones que establecen la leyes vigentes, que obligan a conseguir una mejora de las tasas de interés, una reducción de capital y extensión de los plazos, según se desprende del Presupuesto aprobado el viernes pasado. Se trata de un virtual salvoconducto para que el gobierno lleve adelante las negociaciones de la deuda pública, incluso bajo condiciones gravosas para el país, que es justamente lo que prohíbe la legislación actual. La disposición “manos libres” fue aprobada por los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el Pro, y el Frente Cívico, con apoyo de la mayoría de la UCR, peronistas y partidos provinciales, incluidos los representantes del oficialismo cordobés.

La iniciativa que será promulgada en los próximos días por el Poder Ejecutivo establece en sus artículos 55 y 56 modificaciones de la ley de Administración Financiera, para poder encarar las negociaciones sin limitaciones para reestructurar los pasivos del sector público, incluyendo peores condiciones que las originales.

La discusión de esos artículos en el Congreso Nacional no estuvieron en el centro del debate que estuvo monopolizado en diputados por la inclusión de la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades que estuvo plasmado en el capítulo XI que quedó eliminado y en el Senado por el artículo 30 que eliminó los pisos de financiamiento de la educación y la ciencia que si quedaron en el Presupuesto.