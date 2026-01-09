Malas noticias económicas V: La Bolsa porteña sufrió una de las peores performances globales en 2025

La bolsa porteña sufrió uno de los peores comportamientos en 2025 comparada con el resto de las plazas internacionales, arrojando un resultado positivo de apenas 6% en los ETF y de -5% en el índice Merval en dólares. En los últimos 12 meses, la bolsa que más subió en el planeta es la de Perú, alentada por el rally en el oro, según el reporte de la consultora Outlier.

Los fondos que cotizan en bolsa (ETF) en Perú ganaron 90% en el ultimo año, seguidos por España que avanza 73% y Chile (también gracias al oro y al resultado electoral que condujo al candidato de derecha José Kast a la presidencia), con un rally del 69%.

Más abajo se encuentran las bolsas de Colombia (+57%), Italia (+51%), México (+46%), Brasil (+44%) y mercados emergentes (+37%). Debajo de ellos se ubican China, Canadá, Alemania, Francia, Taiwán y Japón, con rendimientos de entre 34% y 24%.

Entre los mercados con menores retornos se encuentran Wall Street, con el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones dejando retornos más reducidos de 21%, 17% y 16% respectivamente.

Mientras que entre los peores mercados se ubican el de India, que subió 5% en el ultimo año, el de Argentina, que ganó 6%, y Australia, que avanzó 8%.

Como aclaración, el ETF de Argentina es poco representativo de la bolsa local, ya que las acciones que lo componen no explican la economía ni el mercado local.

Tomando al S&P Merval en dólares, el mismo se ubica 5% debajo de los valores de hace un año. Esto transforma a la bolsa local en la peor del mundo en los últimos 12 meses. En cambio, cuando se hace un análisis de más largo plazo, tomando, por ejemplo, 3 años, la bolsa local es la que más sube en el mundo. El ETF de Argentina sube 162% y el S&P Merval en dólares casi que se triplicó en dicho periodo.

Dentro del pelotón de las 10 bolsas con mayores ganancias también se encuentran Perú, el Nasdaq, España, Italia, Colombia, el S&P500, Alemania, Canadá y Chile, con subas de entre 56% y 151% en los últimos 3 años.

Los analistas de Outlier resaltaron que el 2025 volvió a dejar una fuerte dispersión de rendimientos entre regiones y mercados y en el que el mercado local quedó retrasado.

“Los mercados de Asia lideraron las subas en dólares, Europa sorprendiendo positivamente apalancada en el movimiento del euro y Estados Unidos mostrando retornos más moderados, pero consistentes. En contraste, el equity argentino quedó rezagado cuando se lo analiza en moneda dura”, dijeron.

Sin embargo, resaltaron también que hay que recordar el excelente 2024 que el mismo tuvo (+122,6% medido a CCL).

No obstante, en el mercado ven potencial de crecimiento en las acciones argentinas para este 2026, pensando en avances del gobierno en reformas estructurales en materia laboral y tributaria que permitan una mejora en los negocios.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

MÁS INFORMACIÓN

VER Malas noticias económicas I: Bioceres se presentó en convocatoria de acreedores.

VER Malas noticias económicas II: Gigante de las papas fritas congeladas cierra su planta en Munro y echa a 100 personas.

VER Malas noticias económicas III: CONADU denuncia que hay docentes universitarios con salarios de 500 mil pesos.

VER Malas noticias económicas IV: La industria y la construcción sufrieron nuevas caídas en la medición de noviembre 2025.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.