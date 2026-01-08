Conéctate con nosotros

Malas noticias económicas III: CONADU denuncia que hay docentes universitarios con salarios de 500 mil pesos

Una protesta reciente en la UBA en defensa de la universidad pública. (Foto: Gentileza / Archivo).

La titular de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier, afirmó que los sueldos del sector están entre “los más bajos desde la restauración de la democracia” en la Argentina y dijo que algunos no superan los $500.000 mensuales.

Las dirigente denunció que los salarios del sector universitario “no llegan a cubrir los gastos básicos como alquiler y alimentos”. Chevalier dijo que esta situación no solo refleja un deterioro del poder adquisitivo, sino “una ruptura del consenso histórico sobre la importancia de invertir en educación pública como política de Estado”.

Además, destacó que muchos docentes hoy perciben menos de medio millón de pesos mensuales, una cifra que, en términos reales, no resulta suficiente para garantizar condiciones de vida mínimas.

“Nos encontramos con un Gobierno que viene a romper con el consenso de que un país debe invertir en educación y socava las bases de la idea del Estado-Nación argentino”, subrayó.

La sindicalista expresó que “bajo el argumento de que ‘plata no hay’ el Gobierno recorta las funciones del estado básicas como la educación. Hay docentes universitarios que no están pudiendo cubrir ni el alquiler ni la comida”, agregó.

Chevalier aseguró que “hay un ensañamiento con la Universidad y con la Ciencia, que tiene un componente no económico, sino un enfrentamiento puramente ideológico”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

