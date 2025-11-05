Conéctate con nosotros

Macri volvió a marcar diferencias con Milei y habló de “personalidades narcisistas” en el liderazgo global

El ex presidente Mauricio Macri durante un acto del Pro en Buenos Aires. (Foto: Archivo).

El ex presidente Mauricio Macri volvió a exponer este martes sus diferencias con el mandatario Javier Milei al advertir sobre “personalidades narcisistas” en el liderazgo global y subrayar la necesidad de mostrar “más empatía”, en una nueva señal de tensión política entre el referente del PRO y la Casa Rosada.

Sin mencionar directamente al Presidente, Macri afirmó que “el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan” y planteó que “hay que tener más empatía”, en el marco de una exposición que brindó durante su participación en el Foro ABECEB.

En referencia al apoyo brindado al Gobierno, sostuvo que respaldó a Milei para “gobernar en una situación de minoría muy difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil”.

El ex mandatario insistió en su crítica a ciertos estilos de conducción, al advertir que “el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida”.

Según dijo, este fenómeno responde a “la violencia con que hoy se comunica la sociedad en el debate de las ideas”, lo que derivó en “un retroceso terrible en la oferta de liderazgos”.

Sobre la relación política con Milei, afirmó que “el PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina un partido que no era gobierno; apoyó a este gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil”.

No obstante, remarcó que el acompañamiento será “en base a las ideas”.

“En el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil”, dijo y destacó de todos modos que mantiene con Milei “una muy linda relación humana”, con “muchas coincidencias”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

