Macri visita al presidente en Olivos en medio de la reformulación del Gabinete

El presidente Javier Milei recibirá este jueves al ex mandatario Mauricio Macri en medio de los cambios de gabinete que evalúa el Gobierno y como parte de la búsqueda de consensos que permitan impulsar reformas como la laboral y tributaria, entre otras.

Milei concretará el encuentro con Macri después de la reunión que mantuvo con 20 gobernadores de distintos sectores políticos en la Casa Rosada. El propio Macri había confirmado la reedición de los encuentros con Milei y anticipó incluso algunos puntos del temario.

“Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso”, contó el pasado miércoles, desde Chile, durante el discurso que brindó en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por la firma BICE Coarp.

Asimismo, marcó las claves del mensaje que repetirá ante el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado”, completó.

El lunes último, luego de intercambiar elogios por redes sociales, Milei llamó a Macri y le agradeció por la reunión que habían mantenido en la previa a las elecciones, también en Olivos. Aquel contacto telefónico duró 10 minutos y estuvo teñido por felicitaciones y agradecimientos el día después de la elección legislativa.

Desde principios de agosto Macri y Milei vienen intercambiando guiños, algo espaciados, luego de que el fundador del PRO acordara con la menor de los Milei competir en alianza en la ciudad de Buenos Aires.

“UN CANDIDATO COMPETITIVO EN 2027”

Macri afirmó que el PRO tendrá un candidato competitivo para las elecciones presidenciales de 2027. “El PRO está más vivo que nunca” y remarcó que tiene un total de 400 dirigentes “que nadie tiene”.

“Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27. Hoy la prioridad es apoyar las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, expresó en el seminario ‘Puentes, dialogar para construir’, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.

En cuanto a los resultados electorales dijo que “había una situación de disconformidad muy grande” y que, en la Argentina, se planteó un posible escenario donde “parecía que otra vez el crecimiento del populismo iba a destruir la expectativa futura” del país y los argentinos dijeron que “no”.

“Hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Es un peligro. Es la exportación más peligrosa y exitosa que hemos tenido”, indicó.

Asimismo, expresó que hay que implementar medidas como la de “bajar los impuestos, achicar el gasto”, pero también volver a tener inversión en infraestructura porque sin ella “los países no crecen. Estas cosas hay que terminar de ordenarlas en el Presupuesto público”, agregó.

