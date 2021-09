Macri versus Bullrich, una disputa impensada en Córdoba

Los afiches en las paredes de la ciudad de Córdoba dejan ver una disputa impensada en el ala dura de Juntos por el Cambio (JxC): la de Mauricio Macri y la de Patricia Bullrich. Córdoba aparece como el distrito con el electorado más anti-peronista del país.

El ex presidente junto con la UCR nacional y Elisa Carrió (Coalición Cívica), apoyan a la lista que lideran el jefe del Interbloque de diputados Nacionales, Mario Negri (UCR) para el Senado; y Gustavo Santos (Pro) para Diputados.

Del otro lado, la ex ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos impulsa a Luis Juez (Frente Cívico) como candidato a senador nacional y a Rodrigo De Loredo (UCR), como primer candidato a diputado nacional. Con ellos van varios referentes del Pro local: Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi en la boleta para diputados nacionales y Carmen Álvarez, como compañera de fórmula de Juez para la Cámara alta.

Tanto Macri como Bullrich representan al sector ultra del Pro (en el dialoguista se encuentra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta). Es decir, son los opositores más duros al frente peronista y, en particular, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aquí Macri consiguió una diferencia fundamental para derrotar a Daniel Scioli en las presidenciales de 2015. Los cordobeses lo han acompañado mayoritariamente desde entonces.

Se trata de una diferencia, sobre todo, en el eje provincial, pero que puede tener su incidencia en el plano nacional. Si bien Macri y Bullrich coinciden en su dura oposición por derecha al gobierno nacional, en Córdoba se dividen entre una versión “dura” (Juez) y otra “semidura” (Negri y Santos) al oficialismo nacional. Las encuestas predicen que entre ambos sectores conseguirían una adhesión superior al 45% del electorado. Es decir, podrían contener sin fugas demasiado importantes a la particular base electoral de JxC en la provincia.

También aparece el 2023 en el horizonte: En 2019, Macri pactó con el gobernador Juan Schiaretti la división de Juntos por el Cambio para la elección provincial, favoreciendo al PJ provincial, que retuvo la provincia, e incluso conquistó el gobierno de la capital provincial que estaba en manos de la UCR, uno de los socios de la coalición amarilla. A cambio, el mandatario provincial no apoyó la fórmula del Frente de Todos, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Igual, ese frente peronista, a caballo de la crisis económica de la administración Macri se quedó con las elecciones presidenciales.

Ahora, resulta que Macri juega todas sus fichas por Gustavo Santos, un hombre que fue radical en tiempos de Rubén Martí, que luego integró el gabinete provincial del PJ provincial y que en 2015 desembarcó en el Ministerio de Turismo del macrismo. Santos reúne, en su recorrido político, los colores de la sociedad visible e invisible de Macri y Schiaretti.

Juez, por su parte, cree que el 2021 es un paso necesario para el 2023 y, aunque no lo explicite, desconfía de los acuerdos y lazos que unen al ex presidente y el gobernador. En esa línea encontró una aliada clave, que es Bullrich. La titular del Pro nacional cree que su partido debe ganar músculo territorial para garantizar gobernabilidad en un eventual regreso de la centro-derecha a la Casa Rosada y para ello es necesario un candidato con “punch” electoral y volumen político propio en Córdoba, que juegue a fondo, para intentar derrotar a la aceitada maquinaria del PJ cordobés. No confía en las dotes de Santos para semejante tarea, por eso terminó alimentando al acuerdo con Juez y De Loredo.

Cabe acotar que las fuentes consultadas en la principal fuerza de oposición argentina señalan que la situación de Córdoba no quiere decir que haya un enfrentamiento o distanciamiento político entre Macri y Bullrich, sino que en todo caso muestra la aparición de otro liderazgo (el de Bullrich) que trata de aprovechar las oportunidades de acumulación existentes. Hoy, en todos los sondeos de opinión pública, JxC aparece con cuatro referencias principales: Rodríguez Larreta, Bullrich, Macri y el radical Martín Lousteau. A partir de ese lugar que ocupa, la dirigente porteña juega sus cartas en Córdoba.

