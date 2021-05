Macri se vacunó contra el coronavirus en EE.UU

El ex presidente argentino Mauricio Macri relató que durante su estadía en Estados Unidos se vacunó contra el coronavirus en una farmacia.

"Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", publicó el ex presidente.

Agregó luego que "son tiempos complicados para la Argentina y la región. La pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder (generalmente ambas cosas vienen juntas). Tenemos que estar atentos, defender a la Justicia y no darnos por vencidos, ante nada".

El expresidente había anunciado que no se vacunaría "hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido", pero aprovechó su estadía en Estados Unidos y se inoculó.

Macri había viajado a Miami para disertar en el foro del Instituto Interamericano para la Democracia.

