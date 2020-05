Luz y Fuerza Regional: “Un desprecio a años de aportes y sacrificio”

El Sindicato de Luz y Fuerza Regional (SiReLyF) a través de un vídeo de su secretario General, Máximo Brizuela, rechazó el ajuste a la Caja de Jubilaciones de la provincia.

“Siempre la misma fórmula y siempre las mismas conclusiones y falta de ingenio. (…) Una vez más (porque no es la primera vez), el gobierno de la Provincia de Córdoba pretende hacer un nuevo ajuste a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba”, afirma la entidad gremial.

“Desde nuestra mirada es un desprecio a años de aportes, años de trabajo y sacrificio para transitar los últimos años en paz. Ese descanso merecido que nuestros viejos y viejas se merecen por todo lo hecho”, expresa Brizuela.

Critica luego el momento elegido para considerar el proyecto en la Legislatura: “En medio de una pandemia, en una cuarentena obligatoria nos golpean con esto, para sumar más angustias a nuestros compañeros y compañeras jubilados”.

Agrega que “después de años de lucha, de lo que ahora parece haber sido marketing frente a tirones políticos con la Nación, quieren amortizar la caja con la misma. Así son sus discursos, volátiles, endebles, y oportunistas”.

El gremio rechaza “categóricamente este proyecto y exhorta a los legisladores provinciales que no aprueben este proyecto. Esperamos que primen las convicciones personales, el mandato popular y no las amenazas y el látigo coparticipativo. Las ideas no pueden doblegarse por una calle pavimentada y un cordón cuneta”.

Finalmente dice que “aún tenemos la esperanza de que se convoque a los Sindicatos signatarios con el fin de consensuar un régimen previsional que represente el interés de los trabajadores Estatales, los Jubilados y Pensionados, quienes serán los verdaderamente y únicos perjudicados con dicha medida”.

--

