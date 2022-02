Luz y Fuerza de Córdoba: “Los derechos de los trabajadores de EPEC no se cuestionan”

El Sindicto de Luz y Fuerza de Córdoba afirmó este lunes, en relación al cobro de la BAE (Bonificación Anual por Eficiencia), cuestionada por distintas fuerzas políticas en la provincia, que “mientras el Convenio Colectivo de Trabajo tenga plena vigencia, como actualmente la tiene, no debemos dar explicaciones por los derechos contemplados en el mismo”.

El gremio cordobés señala que “no vamos a entrar en una confrontación mediática con los medios que reciben pautas importantes del Gobierno de Córdoba para desacreditar la actividad lucifuercista y desconocer los derechos del trabajador lucifuercista”.

Agrega el comunicado que “es una discusión absurda cuando hay un derecho, y sobre los derechos no se cuestiona absolutamente nada cuando existe un Convenio vigente y una ley que los ampara. Cada gremio en las distintas ramas de actividades, tiene establecido premios o bonificaciones, el nuestro es una Bonificación y la defendemos y mantenemos”.

Luego explica que “la BAE no debería cobrarla ninguno que esté fuera del Convenio y ninguno que esté fuera del escalafón en el marco de la estructura establecida por el CCT. Asimismo y en este sentido, desmentimos enfáticamente los montos promedios divulgados por La Voz del Interior. No es cierto que sea lo percibido por el promedio de los trabajadores. Esta información errónea oculta lo que quieren tapar, que son los montos que cobran los que están fuera del escalafón del Convenio Colectivo de Trabajo y perciben esta Bonificación. No deberían cobrarla”.

Finalmente precisa que “hasta la categoría 18 está estipulado por Convenio, después de la categoría 18, nivel 1, nivel 2, nivel 3, los gerentes, el Directorio, todos los que han traído “importados”, forman parte de un gasto innecesario. Pero para el trabajador que tiene el Convenio en plena vigencia, es un derecho”.

