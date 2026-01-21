Luz amarilla: La balanza comercial de 2025 tuvo un superávit de USD11.286 millones, inferior al de 2024

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 4,7% en diciembre contra el mismo mes del año anterior y alcanzó un monto de USD13.004 millones, mientras que la balanza comercial registró un superávit de USD1.892 millones en el mismo mes, con un resultado positivo por vigésimo quinto mes consecutivo. De esta manera, el 2025 cerró con un superávit de USD11.286 millones, USD7.642 millones por debajo del resultado de 2024. Los datos se desprenden del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El incremento del intercambio comercial se dio como producto del aumento en las exportaciones e importaciones, superando el 5% y el 3% respectivamente respecto a igual mes del año anterior.

En concreto, las exportaciones totalizaron USD7.448 millones con un incremento interanual del 5,7%. Esta suba estuvo impulsada por un incremento de 6,2% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 0,5%.

Las importaciones crecieron 3,5% y alcanzaron los USD5.556 millones, producto del aumento de 3% en las cantidades y de 0,4% en los precios.

Esto desembocó en el saldo positivo de USD1.892 millones durante el último mes del año, lo que implicó un incremento de USD211 millones respecto al mismo mes de 2024.

El índice de términos del intercambio disminuyó 0,9%, reflejando un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.

Durante el 2025, las exportaciones alcanzaron los USD87.077 millones (suba de 9,3% contra mismo período del 2024), las importaciones los USD75.791 millones (suba de 28,9%) y un saldo total por USD11.286 millones. En la dinámica del intercambio, el crecimiento de las importaciones fue de 19,6 pp. superior al incremento de las exportaciones.

Así, el 2025 culminó con un saldo comercial menor que en 2024, quedando USD7.642 millones por debajo: fue de USD11.286 millones contra USD18.928 millones.

LOS PRINCIPALES SOCIOS

De los principales socios comerciales, Estados Unidos y la India registraron los mayores superávits, dejando en terreno negativo a China, Brasil y la Unión Europea. El detalle es el siguiente:

-Estados Unidos registró un saldo de USD456 millones: USD925 millones en exportaciones y USD469 millones en importaciones.

-India registró un saldo de USD346 millones: USD454 millones en exportaciones y USD107 millones en importaciones.

-China registró un saldo de -USD761 millones: USD761 millones en exportaciones y USD1.522 millones en importaciones.

-Unión Europea registró un saldo de -USD306 millones: USD548 millones en exportaciones y USD854 millones en importaciones.

-Brasil registró un saldo de -USD131 millones: USD1.007 millones en exportaciones y USD1.138 millones en importaciones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

