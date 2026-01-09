Lula califica la aprobación del acuerdo Mercosur-UE como “día histórico para el multilateralismo”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que la aprobación por el Consejo Europeo del acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) representa un “día histórico para el multilateralismo”.

“Después de 25 años de negociación, fue aprobado el Acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, uno de los tratados de libre comercio más grandes del mundo. La decisión, refrendada por la parte europea, une a dos bloques que, juntos, suman 718 millones de personas y un PIB de 22,4 billones de dólares”, afirmó Lula da Silva en la red social X.

“En un escenario internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo, el acuerdo es una señal a favor del comercio internacional como factor para el crecimiento económico, con beneficios para ambos bloques”, agregó el mandatario.

Según el líder brasileño, el texto amplía las alternativas para las exportaciones brasileñas y las inversiones productivas europeas, y simplifica las reglas comerciales para ambas partes. “Una victoria del diálogo, de la negociación y de la apuesta por la cooperación y la integración entre los países y bloques”, resaltó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó también que se trata de un acuerdo histórico y que dijo “Europa está enviando una fuerte señal”.

La expectativa es que Von der Leyen viaje la próxima semana a Paraguay, país que ocupa la presidencia “pro tempore” del Mercosur, para formalizar el 17 de enero el acuerdo junto con el presidente paraguayo Santiago Peña. El Mercosur está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

