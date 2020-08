Luka Doncic hace historia y Dallas se agranda ante uno de los candidatos al título

Luka Doncic sigue en un nivel descomunal, y anoche volvió a hacer historia al convertirse en el debutante que más puntos anotó en los dos primeros partidos de playoffs de su carrera. Con sus 42 puntos del juego 1 y ahora los 28 tantos convertidos en la victoria sobre los Angeles Clippers, llegó a los 70 puntos y pasó al mítico Kareem Abdul-Jabbar en esa selecta lista.

Con un futuro brillante, Doncic comandó la victoria de Dallas sobre los favoritos Clippers por 127 a 114, y dejó la serie empatada 1 a 1, con un panorama incierto. El crucial juego 3 será el viernes a las 22 horas de Argentina, por ahora sin televisación confirmada.

La sorprendente actuación del equipo texano, puso en evidencia la falta de ritmo de varios jugadores de los Clippers, que en los papeles son los candidatos a llevarse el trofeo por jerarquía individual y profundidad en su plantilla.

Anoche Kawhi Leonard no pudo mantener a su equipo en partido a pesar de anotar 35 puntos, y sufrió el flojo rendimiento de su compañero Paul George (14 puntos y 4-17 de campo) en ofensiva y también en defensa.

En cambio los Mavericks terminaron con 6 jugadores en doble dígito de puntos y su banca fue la llave de la victoria aportando 47 unidades. Ni siquiera la ausencia de Doncic en varios tramos importantes por acumulación de faltas mermó el rendimiento del equipo, y tanto Seth Curry (15 puntos) como Trey Burke (16) se hicieron cargo de la base.

Hace tan solo dos días, Doncic había rotó otro récord al anotar 42 puntos en la derrota en el juego 1. Esa marca de puntos fue la máxima de la historia para un jugador que debutó en Playoffs de la NBA.

Con estos números en su planilla rompió un récord que llevaba vigente 71 años, desde que George Mikan debutara en una postemporada sumando 37 puntos con la camiseta de Los Angeles Lakers frente a Chicago Stags, el 23 de marzo de 1949.

Aquella noche no pudo festejar, pero los 28 puntos de ayer finalmente sirvieron para ganar y de yapa volver a romper otra marca: se convirtió en el debutante que más puntos (70) consiguió en los primeros dos juegos de playoffs de su carrera en la historia de la NBA.

28 PTS, 8 REB, 7 AST for @luka7doncic as the @dallasmavs even the series vs. LAC at 1-1! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/VRee0lpwHX

— NBA (@NBA) August 20, 2020