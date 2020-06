Luis Scola anunció que no jugará más en Italia y que evalúa el retiro

El eterno capitán del seleccionado argentino le puso punto final a su corta etapa en Italia. Luis Scola dejó de ser jugador del Olimpia Milano, y declaró que no quiere volver a jugar la Euroliga, la competencia europea más importante. A su vez, dejó abierta la puerta del retiro pero tampoco descarta fichar en otro club para llegar al posible Juego Olímpico de Tokio 2021.

"Después de reflexionar profundamente, tomé la primera decisión con respecto a la próxima temporada. He decidido no jugar más en la Euroliga, ni en Milán ni con otro equipo. Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad, fue un año divertido en el que experimenté un buen ambiente en el que me sentí como en casa", expesó Scola.

"Por otro lado, no he decidido si retirarme del básquet para siempre o seguir jugando en otra competencia. Tomaré una decisión final durante las próximas semanas", cerró el legendario alero de la Selección Argentina en el comunicado que publicó el Olimpia Milano.

En sintonía con la declaración, Claudio Villanueva, el representante de Scola, dialogó con UcU Web y afirmó que "el comunicado de Luis Scola dice una cosa bien clara que es la confirmación de no jugar Euroliga. La segunda parte, de seguir jugando o no, hay que dejárselo a él, es un proceso personal. Yo lo tomo con naturalidad, pero se me va a piantar un lagrimón, como con cada jugador, que se retiró. Por ahora no pasa nada".

Está claro que la decisión del capitán de la Selección Argentina, esta influida por los Juegos Olímpicos del año que viene. En un principio, "Luifa" aseguró que le gustaría retirarse luego de los JJOO, pero la irrupción del Covid-19 pospusieron los planes y lo obligó a reconfigurar su futuro. En caso de continuar su carrera, no lo hará en un grande de Europa.

Scola hace un tiempo había dado tranquilidad en un podcast con su compañero de equipo Nicolás Laprovittola: "Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría hacerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue".

La realización de los Juegos en Tokio el año que viene son una incógnita todavía. No solo porque resulta complicado anticiparse a lo que ocurrirá con la pandemia, sino que las principales competencias del mundo no han confirmado las fechas de inicio para la temporada que viene. Con esta realidad, el objetivo de Scola para llegar a Tokio, se desvanece semana a semana.

"Estaba bueno jugar en Milán y jugar los Juegos Olímpicos, pero hoy por hoy esta es la situación, él sigue en Italia. Todos deseamos que se jueguen los Juegos Olímpicos, pero aún no sabemos nada, está todo agarrado de los dedos y no hay confirmación absoluta", sumó Villanueva.

LIGA NACIONAL

La pregunta comienza a armarse en el imaginario popular, ¿jugará Scola la última etapa de su carrera en Argentina? Inmediatamente, surge la otra incógnita: ¿Está preparada la Liga Nacional para contratar a Luis Scola? En este mar de suposiciones, la realidad sigue siendo una. Nuestra competencia nacional está sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia mundial, y seguramente la temporada que viene los clubes ajustarán sus presupuestos. Mientras tanto, el capitán evalúa su futuro, y por ahora, el barco no tiene intención de buscar un puerto.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

--