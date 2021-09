Luis Juez: “Nosotros estamos en contra de quien se te para en los hombros y no te deja producir”

El precandidato a senador nacional Luis Juez (Frente Cívico, Juntos por el Cambio) visitó Río Tercero y Villa María, esta última ciudad en conjunto con el precandidato a diputado nacional, Rodrigo De Loredo (UCR). Juez, que participará de las PASO del próximo 12 de septiembre, volvió a cargar con dureza contra el kirchnerismo.

“Nosotros sabemos dónde está el enemigo. Que es quien te humilla, se para en los hombros y no te deja producir, no te deja crecer, no te genera expectativas y te corre a tus hijos. (…) Chicos que tienen que vivir en un país donde el presidente les dice que el mérito es una construcción mentirosa de la clase media. Ellos sí que están jodidos. Para qué van a estudiar y sacrificar si el ejemplo que reciben todos los días es horrible”, señaló el candidato opositor al gobierno nacional.

Juez, que actualmente es diputado nacional, expresó que “Tenemos una interna adentro de un espacio donde hay otros dirigentes y tenemos que poner en valor lo que tenemos porque cualquier desprevenido puede pensar que con cualquier instrumento de Cambiemos podemos dar la pelea y no es así para nada”.

El ex intendente Córdoba capital resaltó en ese sentido, que “si la gente cree que da lo mismo con cualquiera de nuestras boletas enfrentar al kirchnerismo, tengo la obligación de decirles que no de manera tajante. Claramente no es lo mismo Negri que Juez”.

Dijo por último, que “soy un convencido que vamos a vivir momentos más trágicos que los que ya hemos vivido desde el punto de vista institucional. Si algo que quedó absolutamente en claro después del mamarracho de Olivos y la fiesta de cumpleaños de la Primera Dama, es que este es un gobierno que ya sinceró la agenda. Los tipos si ganan van por todo y si pierden van por todo. Por eso estamos convencidos de que para estas PASO necesitamos la versión más fuerte de nuestro espacio en el parlamento”.

