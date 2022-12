Luis Juez: “No vamos a dar ninguna ventaja en 2023”

El senador nacional Luis Juez (Frente Cívico, Juntos por el Cambio) dijo que “no vamos a dar ninguna ventaja para las elecciones de 2023. Cuando el gobierno provincial fije las fechas del cronograma electoral, recién vamos a firmar un acuerdo con las reglas de juego (internas) en Juntos por el Cambio (JxC)”.

Juez se refirió así a los mecanismos que utilizará la principal coalición opositora en la provincia para elegir a sus candidatos para los comicios provinciales y municipales de 2023. En esa línea resaltó que el espacio mantendrá la unidad para confrontar con el peronismo pese a las tensiones que produce la disputa por el liderazgo entre él y el diputado nacional, Rodrigo De Loredo (UCR).

Insistió en que “es imprescindible tener reglas de juego claras. No sabemos cuándo y de qué manera se vota. Quince provincias de la República Argentina han cambiado sus cronogramas electorales y Córdoba que, antes era una cuna del pensamiento y de la solidez institucional, también ha caído en ese barro. Necesitamos certidumbre. Después de 25 años tienen que entender que la seriedad es un rasgo de democracia, de republicanismo”.

Las definiciones de Juez fueron realizadas en el marco de la presentación de la Fundación +CBA, un “think thank” para elaborar políticas públicas que puso en marcha junto a la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero (Pro) y Sebastián García Díaz, y que presidirá Francisco Reyna.

Del encuentro participaron, entre otros, la diputada nacional, Laura Rodríguez Machado (Pro), el legislador provincial, Marcelo Cossar (UCR), y el concejal Ricardo Aizpeolea (Frente Cívico). Ambos legisladores también dieron a conocer las principales líneas de trabajo que desarrollaron en 2022.

“Tenemos claro que a la gente no le podés mentir. No se puede preparar en 60 días una propuesta de gobierno cuando ha pasado 24 años con una misma mirada, con una misma orientación. Nadie se puede sentir incómodo porque nos animemos a pensar una Córdoba mucho más justa, más solidaria, más humana y más cerca de los cordobeses”, expresó Juez.

Precisó que “estamos trabajando con mucha humildad y mucha firmeza: Nada nos va a cambiar el eje. Quiero que sepan que tenemos una hoja de ruta de donde no nos vamos a apartar. No nos van a mover ni un centímetro. No nos van a correr, ni dividir ni entretener porque sabemos a dónde vamos. Estamos grandes y hemos aprendido de nuestros errores”.

Luego expresó que “Dios dirá si nos alcanzan los votos para el año que viene, pero claramente no vamos a repetir la misma partitura de los últimos 24 años que permitió que un puñado de tipos nos digan qué tenemos que hacer, qué salud tenemos que tener y qué educación le podemos dar a nuestros hijos y después terminamos todos resignados”.

Por su parte, Álvarez Rivero señaló que resulta fundamental “cuidar las instituciones” y destacó que en la cámara alta trabaja “para potenciar el federalismo. Es básico, quiero arreglar Córdoba y para lograrlo, es clave el federalismo fiscal”.

En clave electoral afirmó que “en 2021 ganamos la elección. Fue una señal clara en favor de Juez y de esta propuesta”.

Más adelante planteó que “para defender la República debemos defender la independencia de poderes, eso que parece ser una obviedad pero que cuando pensamos en una justicia independiente nos cuesta tanto. Y Justicia independiente no hay en Córdoba ni en el país”.

Agregó finalmente que, en su momento, “no pensamos en el alcance nacional que iba a tener la campaña “Un juez para Cristina” pero hoy sigue más vigente que nunca. Estoy convencida de que necesitamos un Juez para Cristina, necesitamos a Luis Juez en el Consejo de la Magistratura”.

