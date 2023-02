Luis Juez: “Martín Llaryora es menos de lo mismo”

El senador nacional Luis Juez (Frente Cívico, Juntos por el Cambio, JxC) cuestionó con dureza al candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora: “Es menos de lo mismo”, afirmó.

“Díganme si alguien cree sinceramente que Llaryora va a devolverle a los cordobeses la salud que no tienen, la educación que les falta, la seguridad que les robaron. Todo eso no va a pasar y es por eso que yo digo que él es menos de lo mismo” se explayó el legislador nacional.

Sus declaraciones fueron realizadas durante una reunión del Frente Cívico de la Capital provincial, en el club ACIC.

Agregó que “las cosas no van a cambiar hasta que podamos ocuparnos de todas las cuestiones que hoy no se atienden. No van a cambiar si no somos nosotros quienes tengamos el poder y esta no es una actitud presuntuosa, sino que sabemos que sólo desde el poder se le puede cambiar la vida a la gente tomando decisiones con sentido común pensando en las necesidades de los habitantes de esta provincia”.

Luego, adelantó que “en los próximos días vamos a tener definiciones para saber cómo quedan las candidaturas”, aunque no brindó presiones al respecto.

También dijo que “el mayor objetivo de ellos es dividirnos porque saben que es la única alternativa que tienen para seguir en el poder. Por eso tenemos que entender que, si vuelven a ganar, se quedan 20 años más en el poder y eso no lo podemos permitir”.

Por último, pidió que “sigamos cuidando la unidad y compartiendo actividades con los militantes de cada partido de Juntos por el Cambio. Sabemos que a esta oportunidad no la podemos perder. Ahí tenemos que estar. Cuidando la tarea de relación, proximidad, vinculación con cada uno de los sectores de la alianza”.