Luis Juez: “La salud pública tiene que ser un pilar fundamental del Estado”

El diputado nacional Luis Juez (Frente Cívico, Juntos por el Cambio) aseguró que “para nosotros la salud y, particularmente la salud pública, tiene que ser un pilar fundamental del Estado. El tema del Covid19 vino a desnudar la inoperancia de la política en la salud que hace muchos años viene perdiendo calidad. Yo no creo en la precariedad laboral. Debemos darle el lugar que tiene que tener el médico y el equipo de salud en una sociedad que así lo necesita”.

Las declaraciones de Juez fueron emitidas luego de un encuentro que sostuvo junto con el equipo de trabajo del Frente Cívico en el área de salud, vía zoom, con referentes y trabajadores del sector salud.

Dice en un comunicado de prensa que “escuchamos a más de cien personas que trabajan en el sistema sanitario público y privado de la provincia de Córdoba, quienes plantearon distintos aspectos de una problemática preocupante”.

Juez dijo que “nadie cambia lo que no conoce. Nadie puede proponer una estrategia y buscar una solución si no puede profundizar el conocimiento de la problemática. Es el momento de tomar un tema absolutamente deteriorado como es el de la salud. Si nosotros no aprovechamos la pandemia y todo este pánico colectivo que genera muchas veces la dirigencia política, habremos perdido una gran oportunidad para llegar al fondo del tema”.

La idea de estos encuentros, señala Juez, es aprovechar la experiencia y el perfil de todos los protagonistas “para llevar a cabo una planificación seria y poder torcer la historia de la salud pública y privada de nuestra provincia”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.