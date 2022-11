Luis Juez: “González es el dueño del Oeste cordobés y todo eso lo acumuló con la política”

El senador nacional Luis Juez (Frente Cívico, Juntos por el Cambio) dijo en la noche del miércoles, sobre el caso de Oscar González, que “¿ahora descubren que este tipo es poderoso? Es un tipo que se compró un castillo que era de una baronesa chilena en San Javier. Es el dueño del Oeste cordobés y todo eso lo acumuló con la política. ¿Ahora que tuvo esta desgracia venimos a descubrir lo que era?”

Juez afirmó que “un legislador tuvo la desgracia de tener un accidente fatal y dejar gravemente heridas a dos criaturas y ahora aparecen un montón de privilegios. Yo fui diputado provincial, fui intendente de Córdoba, pero jamás tuve privilegios”.

Las declaraciones del legislador nacional fueron realizadas en Oncativo, adónde llegó en el marco de sus recorridas por el interior provincial. Allí fue consultado por los periodistas sobre el caso que involucra al legislador Oscar González (PJ), presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba y tercer hombre en la línea sucesoria del gobierno provincial.

Cabe recordar que el legislador peronista protagonizó un grave accidente el sábado último. En el siniestro murieron una docente de 56 años y dos adolescentes de 14 años se encuentran internadas, en la ciudad de Córdoba, en estado delicado. González, fue imputado como presunto responsable de la tragedia vial, y pesan sobre él, los cargos de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas”. Se encuentra en libertad. El dirigente conducía una BMW X1 “judicializada”, que había sido entregada por el TSJ a la Legislatura. Según la información oficial, utiliza además otros tres vehículos de alta gama judicializados.

“Nosotros queremos que no nos roben, pero votamos ladrones; queremos que nos digan la verdad, pero votamos mentirosos; queremos gente decente, pero votamos corruptos. Yo lo conozco a González desde el año 82′, cuando se compró su primer guardapolvo recién recibido de médico y yo militaba en el peronismo. Se hizo infinitamente rico. Los conozco a todos estos tipos. No tenían para comer y hoy son millonarios. No hicieron como un gringo que laburó toda su vida y la pegó con alguna cosecha, estos tipos hicieron nada más que política y la gente lo sabe. En cada rincón, en cada barrio la gente sabe quién es quién”, apuntó Juez.

Siguió diciendo que “en las escuelas rurales, los docentes no tienen cómo ir y un solo tipo tenía cuatro vehículos de alta gama entregados por el Poder Judicial. Lo digo para que no igualemos a todos, yo hago política y jamás tuve un solo privilegio. Si dejamos que el barro nos llegue a todos, como muchas veces quiere algún sector de la sociedad, estamos siendo muy injustos con los que hacen bien las cosas”.

Recordó que “ese auto judicializado tiene el seguro de la provincia, no lo paga Oscar González. Lo pagamos nosotros, por eso la provincia se va a tener que hacer cargo de esa muerte, de ese accidente y de las incapacidades que le queden a esas criaturas”. Luego se preguntó: “¿Se dan cuenta por qué es irritante cuando un tipo usa sus privilegios para beneficio personal, pero el daño lo pagamos entre todos?”

Por último, señaló que “la justicia debería establecer un orden de prioridades para entregar los vehículos judicializados. No deberían ser para los legisladores porque ellos tienen una dieta y se podrían comprar su propio auto. Las cosas se pueden hacer bien o mal. Vos tenés la opción de elegir. Si decidís hacerlas mal te tenés que hacer cargo de las consecuencias, no queda otra”.

—