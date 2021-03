Luis Juez: “Defender los Derechos Humanos va más allá de cualquier posicionamiento político”

“Cada 24 de marzo, el Frente Cívico estará acá porque es nuestra forma de honrar a los que dejaron huella. La política, la educación, el centro vecinal, la actividad comunitaria, la parroquia son algunos de los lugares que nuestros desaparecidos eligieron para cambiar las cosas y lo hicieron con la única convicción de que había que mejorar la vida de los vecinos. Deberíamos entender que pelear por los DDHH va más allá de cualquier posicionamiento político. Nosotros tenemos que reivindicar y ejercitar la memoria”, dijo el diputado nacional, Luis Juez (Frente Cívico, JxC), frente al memorial del cementerio de San Vicente, para recordar a las víctimas del Terrorismo de Estado.

“Nosotros venimos a conmemorar el 24 de marzo y a esos que entregaron su vida. Y seguiremos viniendo siempre a acompañar a nuestro querido Vitin (Luis Baronetto). No importa en el lugar que estemos, el lugar circunstancial que nos toque. Si no tenemos lo que hay que tener para darnos cuenta que estas víctimas no tenían objetivos personales sino mucho más grandes como la posibilidad de darles a los vecinos mejor dignidad, no vamos a entender nunca por qué en este país nos pasaron las tragedias que tuvimos”, expresó Juez.

También afirmó que “no importa en qué momento histórico estemos, ni qué espacio ocupemos. La memoria es un músculo que se ejercita a partir de hablar y al margen de cualquier grieta y diferencia política miserable... si no es así, esta gente murió en vano”.

Previamente, Mónica Lungo (docente fundadora de la Escuela Alegría Ahora), Luis Miguel Baronetto (ex Director de DD.HH. de la Municipalidad) y Eugenia Pujadas (DD.HH. del Frente Cívico) se refirieron a la importancia de dar la lucha contra la desigualdad y la pobreza en el mismo territorio. Finalmente, el cura Mariano Oberlin cerró la convocatoria reivindicando a quienes son capaces de pasar por esta vida dejando huellas “Como lo hicieron quienes están aquí”.