Luis Juez calificó al Presupuesto 2026 como “esperanzador” y afirmó que fue “un baño de realidad”

El senador nacional del PRO Luis Juez calificó este martes al proyecto de Presupuesto 2026 anunciado por el presidente Javier Milei como “esperanzador” y afirmó que se trata de un “baño de realidad”. “El discurso sobre el Presupuesto 2026 me pareció bueno. Fue un baño de realidad y fue esperanzador”, señaló Juez.
Además, el senador cordobés indicó la importancia de contar con un presupuesto, al advertir que “no se pueden estar otros 24 meses más sin uno”.
“Necesitamos que la Comisión de Presupuesto se ponga a laburar para tener un presupuesto y que, dentro del Parlamento, salgamos de ser una mesa de paritarias donde todo el mundo nos viene a pedir a nosotros”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.
Consultado sobre el tuit que había publicado el militante libertario Daniel Parisini, más conocido en redes como “El Gordo Dan”, contra las personas discapacitadas y su propia hija, Juez manifestó que sigue “dolido y molesto”.
“No hablé con el Presidente. Me hubiese gustado que a la locura, al despropósito y a la falta de respeto alguien le hubiera puesto un límite”, respondió.
Al respecto, opinó que “siempre hay un límite” y que no entiende “quién puede creer que le da una mano al Presidente sobreactuando cuestiones que están mal hechas”.
“Me parece que fue una exageración y fue muy violento. Me hubiese gustado otro tipo de reacción”, subrayó el cordobés.
También hizo mención a la derrota sufrida por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y remarcó que el Gobierno “tiene que hacer política. Eso significa articular, hablar, meterte, involucrarte y tomar decisiones”, concluyó.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
