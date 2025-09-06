Conéctate con nosotros

Luis Caputo: “Solo vamos a acelerar, como quiere la gente”

Publicado

El ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Gentileza / Archivo).

El equipo económico salió este viernes a enviar una señal a los mercados de que no se modificará el rumbo económico, al garantizar que, tras las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, avanzará con las reformas laboral y tributaria. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo a través de su cuenta en la Red X que “solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país”.

El funcionario reposteó un video de otro usuario en el que se lo muestra asegurando: “Se hizo campaña prometiendo este cambio. La gente quiere que aceleremos, no que frenemos. Y eso es lo que vamos a hacer”.

De esta forma, el jefe del Palacio de Hacienda buscó por esta vía llevar tranquilidad a los mercados a pocas horas de los comicios en los que La Libertad Avanza (LLA) afrontará una difícil prueba en la provincia de Buenos Aires gobernada por el peronista Axel Kicillof. La mayoría de las encuestas indican una situación de empate técnico con el peronismo en primer lugar, aunque la presencia de un importante número de indecisos y la imposibilidad de precisar el alcance del ausentismo electoral aportan una cuota de incertidumbre al resultado. La elección para elegir legisladores bonaerenses se nacionalizó a partir del involucramiento directo y la campaña realizada por el presidente ultraderechista, Javier Milei.

En este escenario de alto voltaje, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ratificó la vigencia de las bandas cambiarias acordadas con el FMI y rechazó de plano la posibilidad de una devaluación. Quirno aseguró que la política económica tiene “un norte muy claro”, más allá de la contienda electoral, reforzando la idea de continuidad y disciplina que el Gobierno busca transmitir en la previa a los comicios.

El funcionario, que desempeña un rol clave para conseguir el financiamiento necesario para pagar los vencimientos mensuales de deuda, dijo que las intervenciones en el mercado cambiario se limitan a situaciones de falta de liquidez, financiadas con recursos propios generados a partir del superávit fiscal. “No se tocarán reservas ni se comprometerá el acuerdo con el FMI”, enfatizó Quirno.

Explicó que la política cambiaria apunta a alcanzar la estabilidad dentro de las bandas establecidas desde abril: comprando dólares en el piso y vendiendo en el techo. La banda cambiaria se ubicó este viernes en $950,99 por dólar para la compra y $1.471,41 para la venta.

El secretario de Finanzas reconoció que la coyuntura electoral genera incertidumbre y cautela en el mercado, lo que provoca que tanto consumo como inversión se retraigan. Sin embargo, insistió en que se trata de un fenómeno “circunstancial” y aseguró que el programa económico tiene un marco sólido y definido, independiente de la contienda política. Además, Quirno vinculó algunas tensiones recientes a maniobras especulativas.

También sostuvo que las recientes subas de tasas de interés, como las LECAPS más cortas que llegaron al 75% en la última licitación, están vinculadas con el clima de incertidumbre política, y podrían mantenerse hasta fines de octubre, dentro de un marco controlado.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

