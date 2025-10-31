Conéctate con nosotros

Caputo volvería a los mercados internacionales de deuda para afrontar vencimientos de 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Prensa / Archivo).

El resultado electoral provocó euforia en los mercados y está llevando el riesgo país a los niveles de principios de año para que la Argentina regrese finalmente al mercado internacional de deuda, lo que el ministro Luis Caputo podría decidir en enero próximo. La Argentina debe afrontar pagos de vencimientos por unos USD 4.500 millones en enero y podría buscar financiamiento por esta vía.

El riesgo país perforó este viernes los 650 puntos y, de seguir esta tendencia, el gobierno estima que en las próximas semanas se podrían alcanzar los 500 puntos, un valor considerado adecuado por el equipo económico para proponer endeudamiento a una tasa inferior al 10% anual.

De acuerdo a analistas de mercado, serían varios los bancos internacionales y fondos de inversión que están monitoreando el escenario, y que podrían sumarse a una colocación que ronde los USD 3.000 millones. El gobierno contaría para esa colocación con un aliado clave, el Tesoro de los Estados Unidos.

EMPRESAS QUE VOLVIERON AL MERCADO

Tecpetrol -la petrolera del grupo Techint- emitió Obligaciones Negociables por US$ 750 millones a 5 años (vence en noviembre de 2030), con una tasa de 7,625% en el mercado internacional.

El CEO de Techint, Paolo Rocca, destacó el resultado electoral del domingo y habló del inicio de una etapa más positiva para la Argentina. Por su parte, YPF logró US$ 500 millones a seis años (septiembre 2031), con una tasa de 8,25%. La petrolera recibió ofertas por el triple de lo que colocó y logró bajar la tasa original de ese bono, que era 8,75% en septiembre de 2024.

Analistas consideran que se trata de una de las primeras señales de regreso del apetito internacional por crédito corporativo argentino, algo que no se veía desde la emisión de Telecom en julio. La empresa de telecomunicaciones había colocado US$ 400 millones a 10 años a 8%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

