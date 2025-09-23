“Ludópata peligroso”: Lousteau apuntó contra Luis Caputo por “apostar” con los dólares del FMI

El candidato a diputado de Ciudadanos Unidos Martín Lousteau calificó este martes al ministro de Economía, Luis Caputo, de “ludópata” por “apostar” con los dólares del FMI y deslizó que el funcionario ahora busca “jugarse” un eventual préstamo del Tesoro de Estados Unidos.

“Es bueno tener un amigo prestamista con espalda: te rescata de los problemas en los que te metiste. Pero después tenés que resolverlos”, planteó el senador en redes sociales al replicar un posteo de Caputo en el que el ministro celebró la reunión entre el preisdente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.

En esa línea, el presidente de la UCR advirtió que “el peligro es volverte un ludópata que debe cada vez más a prestamistas más poderosos”.

“Te jugaste los dólares del colchón y fuiste al FMI. Te jugaste los del FMI y fuiste al Tesoro de Estados Unidos”, enumeró, y le pidió titular de Hacienda que deje de “apostar” y se ocupe de “arreglar la economía de la gente, no solo la de los bonistas”.

Milei mantuvo un encuentro con Trump en Nueva York, donde recibió el respaldo “total” del republicano para las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

