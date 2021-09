Luck Ra: “Estoy listo para jugar en primera”

Facundo Almenara Ordoñez se tomaba el Trole A desde su barrio Marquéz de Sobremonte para encontrarse con sus amigos en la plaza de Alta Córdoba. Hasta que un día del año pasado se subió a un colectivo con destino a Buenos Aires porque su carrera como cantante y streamer estaba dando el gran salto.

Facundo es Luck Ra el encargado de crear y cantar “El campeón” para la Selección Argentina cuando disputó el parido frente a Bolivia. “Los sueños no tienen techo”, le dice a ENREDACCIÓN por videollamada con una sonrisa de punta a punta. Sus deseos con la música crecen junto a su cantidad de seguidores y reproducciones en plataformas digitales: tiene más de 400 mil seguidores Instagram, y ya supera los 150 millones de visualizaciones en YouTube y 50 millones de escuchas en Spotify.

Acaba de lanzar un nuevo tema “Como es eso” y se prepara para su primer show propio para el que asegura ya está todo listo y tendrá muchas sorpresas. “Es solo cuestión de que pasen los días para que exploté todo.”, dice sobre el evento que será el 16 de octubre en el Teatro Broadway de Buenos Aires. Con otra gran sonrisa no disimula la emoción y confiesa: “Esto es el por qué nací, así que simplemente estoy listo, no veo la hora de que llegué para darlo todo y devolverle a la gente la alegría que me dieron y verlos en persona”.

De chico jugabas al fútbol, por una lesión cambiaste la pelota por la guitarra, ¿qué encontraste en la música?

Desde chiquito que me dejaban solo en casa, me la pasaba en los canales de música, como MuchMusic. Ahí conocí las primeras bandas y me llamaba la atención la música en sí. Soy una persona que disfruta mucho de entretener a la gente, de hecho mis dos trabajos se tratan de eso, uno a nivel musical y otro, el streaming, que es como si estuviera haciendo una especie de stand up. Disfruto del ida y vuelta con la gente.

¿Te interesa una faceta actoral?

En el stream cero actuación, trato de hacerlo lo más transponte posible. El stream es eso, mostrarse como uno es. Por ahí en la música uno puede dar más personaje, pero en el stream básicamente soy yo con ellos y pasar un buen momento.

“Ahora mis canciones tienen un contenido más crudo, más realista, más fácil de entender”.

¿El trap y la música urbana te permiten contar más cosas?

También tuve una banda de rock en su momento. El hecho de hacer reggaetón, trap, rap, uno lo puede cantar de manera más explícita. Cuando hacia letras de rock todo era más poesía. Ahora mis canciones tienen un contenido más crudo, más realista, más fácil de entender.

Los últimos pasos de tu carrera te ubican en las grandes ligas, ¿estás preparado para jugar en primera?

Estoy completamente listo y eso lo sé desde el primer momento que agarré la guitarra en mi vida. Esto es lo que amo y desde el momento cero me siento seguro para todo. Además, para poder convencer a la gente, primero hay que estar seguro de uno mismo. Sé dónde quiero llegar y cuáles son mis objetivos, que de a poco estoy consiguiéndolos.

¿Cuáles son esos objetivos?

Los sueños no tienen techo, pero a corto plazo a lo que estoy apuntando es lograr el sold out de mi primer show, que estamos cerca de conseguirlo, seguir subiendo los números a nivel música y seguir expandiendo el público. A futuro, llenar estadios y viajar a distintos países por la música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de COMO ES ESO 💔 21/09 (@luckra)

¿En el stream tenés objetivos diferentes a la música?

Al principio mis streams eran contando anécdotas y charlas con amigos, ahora se basan en enseñar cómo hacer música. Muestro el proceso de cómo hago mis canciones, a nivel producción, cómo las escribo, cómo se arman las diferentes melodías, cuando las canto, cómo me equivoco, cómo me sale bien.

Empezaste a tomar clases de canto ¿te estás profesionalizando?

¡Sí!. Uno tiene que tener en claro que músico es su propia empresa y se tiene que cuidar en a nivel voz y a nivel psicológico. Como artista hay que estar bien en todos los aspectos, para que todo siga para adelante.

“Siempre voy a apostar para ser mejor a nivel profesional y personal”.

Trabajaste en una zapatería del Hiper Libertad, vendiste panes rellenos, ¿qué aprendiste de esos años para esta etapa?

La verdad que a nivel laboral, el secreto es nunca bajar los brazos, esté haciendo lo que esté haciendo me tengo que destacar. Todo lo que ganaba trabajando trabajo lo usé para invertir en la música. Vendiendo tortillas con mi viejo me compre un micrófono y una placa de sonido.

En la música ¿qué sería ganar un mundial?

El primer tema que se posicione número 1 en Spotify. Eso es uno de los objetivos más épicos que puedo tener y que puede pasar, porque estuve bastante cerca con uno que estuvo top 10. Siempre voy a apostar para ser mejor a nivel profesional y personal.

—