Luciana Echevarría: “No confiamos en esta Justicia que persigue a los que luchan”

La legisladora provincial, Luciana Echevarría (MST en el Frente de Izquierda Unidad), exigió que “las organizaciones que se manifestaron sean parte de toda la investigación (judicial)” por los incidentes que se produjeron en la marcha contra el FMI, el pasado 8 de febrero.

Cabe recordar que los organizadores denunciaron la presencia de personas encapuchadas y armadas y que estos realizaron disparos de arma de fuego al aire. En tanto, un joven de 15 años, resultó con graves heridas y debió ser hospitalizado en terapia intensiva.

Echevarría dijo que “en el día de ayer reclamamos el acceso a las cámaras de seguridad y rápidamente el Ministerio de Seguridad salió a responder, pero no confiamos en que se avance en la investigación con esta Justicia que es adicta al poder político y con un fiscal como (Raúl) Garzón que sin recabar las pruebas necesarias se apura a desligar a la policía del hecho y a culpar a las organizaciones por un supuesto enfrentamiento, lo que es completamente falso”.

Para la legisladora “es fundamental acceder a la investigación y a los registros fílmicos”.

Agrega que “el hecho sucedido es gravísimo y no podemos descartar ninguna hipótesis. Fue realmente llamativo que aun existiendo un gran despliegue policial, en el lugar de los acontecimientos no actuaran, dejando la zona liberada. No podemos confiar en la policía del gatillo fácil ni en la Justicia que persigue a los que luchan, necesitamos que haya una fuerte condena a estos hechos por parte de todas las organizaciones que se reivindican democráticas y de derechos humanos. Seguiremos reclamando hasta llegar a la verdad y conseguir justicia, para que esto no suceda nunca más”.

—