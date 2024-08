Lucha de gigantes: Acusaciones cruzadas de Mercado Libre y los bancos por los pagos digitales

Mercado Libre presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en contra de los principales bancos de Argentina, acusándolos de formar un cartel con el propósito de limitar la competencia y perjudicar a la industria fintech.

En un comunicado, el gigante de comercio electrónico y servicios financieros fundado por Marcos Galperín, afirma que la billetera digital MODO fue diseñada para restringir la competencia entre los bancos y obstaculizar el crecimiento de las empresas fintech.

Mientras que los bancos, entre los cuales se encuentran entidades como Macro, Santander, BBVA, Galicia, ICBC, Nación y Ciudad, respondieron que la denuncia es un “nuevo intento por limitar la competencia en el sector” ya que consideran que busca bloquear las promociones de la billetera virtual.

QUÉ DICE MERCADO LIBRE

A través de un comunicado, Mercado Libre informó que presentó “ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) una denuncia contra los principales bancos de la Argentina por concentración prohibida, cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar a la industria fintech y sus usuarios”.

Recuerda que “existe un antecedente en este tipo de concentración negativa para la industria. En 2018 la CNDC investigó por prácticas anticompetitivas a Prisma, una sociedad compuesta por los principales bancos. Como resultado de esa investigación, los bancos debieron vender su participación en esa empresa. Este caso marcó un hito fundamental en el desarrollo de medios de pagos electrónicos en el país ya que permitió el surgimiento de fintechs y el avance de nuevas herramientas digitales de pagos y cobros”.

También afirma que “Los bancos se concentran ilegalmente en MODO. La billetera digital MODO, conformada bajo una sociedad entre 36 bancos, nunca notificó ni solicitó autorización a la CNDC para operar de forma conjunta. De esta manera, los bancos están infringiendo la ley de defensa de la competencia que obliga a notificar acuerdos de empresas que afectan la competencia”.

Plantea que “para crear MODO los bancos restablecen la concentración anticompetitiva que había sido desarticulada en el caso Prisma, y una vez más, queda claro que su principal motivación es coordinarse para obstaculizar a toda costa a las empresas fintech usando los mismos mecanismos del pasado”.

Afirma que “la cartelización es perjudicial para los consumidores” y señala que “los 36 bancos que son parte de la billetera MODO conforman un cartel para evitar competir entre sí con sus propias billeteras digitales”.

Resalta, además, que “en incumplimiento de la norma del BCRA, los bancos sistemáticamente bloquean y ponen topes bajos y arbitrarios a las transferencias desde cuentas de bancos (CBU) hacia cuentas de pago de las fintech (CVU), limitando la libertad de las personas que eligen administrar su dinero y generar rendimientos a través de una cuenta digital”.

Indica que “los bancos comparten en MODO información bancaria de los usuarios como los saldos y últimos movimientos de las cuentas, pero no comparten esta información a sus competidores fintech e impiden que otras billeteras digitales accedan a sus promociones. En otros países existen sistemas cerrados de transferencias instantáneas en los que participan varios bancos, como Zelle en Estados Unidos. Esos sistemas son beneficiosos para los usuarios, porque les permiten hacer algo que antes no podían. Pero solamente sirven para que las personas puedan enviar y recibir dinero de forma inmediata, algo que en Argentina se puede hacer hace años por regulación del BCRA. MODO no hace lo mismo, no es necesario tener MODO para hacer transferencias en Argentina. MODO tiene otro objetivo: coordinar un canal de distribución comercial para evitar la competencia entre sus bancos participantes”.

Por último, expresa que “si bien la investigación del caso que terminó con la venta de Prisma marcó un antes y un después en el desarrollo de medios de pago, este nuevo caso es un retroceso en términos de competencia. Los 36 bancos accionistas de MODO tienen más del 80% del valor total de los depósitos del sistema financiero, tarjetas y cuentas. Frente a la innovación de las Fintech y el avance en inclusión financiera la respuesta de los bancos nuevamente fue cartelizarse, esta vez a través de MODO”.

QUÉ DICEN LOS BANCOS

“Mercado Libre ataca a las promociones de MODO y los bancos de las que hoy se benefician millones de consumidores y comercios cuando realizan sus pagos con la billetera. Las promociones son justamente un elemento competitivo por excelencia”, expresa el comunicado de MODO.

Desde la billetera virtual señalan que “las promociones disponibles en MODO son muy valoradas por los usuarios, y acompañan a los consumidores argentinos en el camino hacia la digitalización de los pagos” y destacan que “en MODO conviven y compiten propuestas y beneficios de bancos públicos y privados, de comercios, retailers y de marcas de tarjetas”.

Asimismo, los bancos sostienen que “esta nueva denuncia sólo busca desviar la atención de la denuncia realizada en su contra en el mes de mayo por abuso de posición dominante”.

En el descargo, los bancos recordaron la disputa con el unicornio argentino por los pagos QR al indicar que “durante años, MODO buscó la interoperabilidad de los pagos con QR con todos los medios de pago, para asegurar la competencia y que los consumidores y comercios tuvieran más y mejores opciones, paguen menores precios y accedan a más beneficios”.

Al profundizar la confrontación, el comunicado señaló que “MODO es una solución abierta e interoperable que incorpora en su diseño y su construcción a todos los adquirentes, a todos los medios de pago incluyendo a las marcas de tarjetas, a emisores de tarjetas bancarias y no bancarias, a los procesadores de pago y a todos los comercios que quieren sumar más y mejores opciones de pago. A diferencia de Mercado Pago, que se basa en cerrar y excluir, MODO busca que todo el ecosistema crezca, porque su solución es abierta e interopera con todos”.

Las 36 entidades bancarias que forman parte de MODO remarcaron que el beneficio de la billetera es “claro” ya que ofrece “un mercado más abierto, competitivo y, sobre todo, libre”, al referirse a que son “libres los usuarios al elegir con qué pagar, y libres los comercios al elegir con qué cobrar, tanto en transacciones físicas como online”.

