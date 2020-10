Lucas Reyes: "Estuve analizando videos del Madrid para ver como juegan Campazzo, Laprovittola y Llull"

"Todo empezó cuando ya llevábamos algunas semanas de cuarentena. Charlamos un poco con el 'Sepo' (Sebastián Ginóbili) y me dio la tarea de poder analizar videos del Madrid para ver como juegan (Facundo) Campazzo, (Nicolás) Laprovittola y (Sergio) Llull, cosas que me sirven a mí del juego que yo por ahí las estaba haciendo mal. Por ejemplo como defender el pick and roll, cómo pasar las cortinas y ese análisis me sirvió bastante para entender como se defiende en ese nivel", confiesa el juvenil en una charla a puro básquet con Enredacción.

Pensando en encarar de la mejor manera la nueva temporada, Lucas Reyes no solo entrenó aspectos físicos sino que también su entrenador, Sebastián Ginóbili, le encargó una tarea "intelectual" para que analice en profundidad tres partidos de Euroliga y saqué algunas conclusiones para aplicarlas en su juego.

El base mendocino profundiza y explica que, "Generalmente cuando uno presiona la pelota, uno pasa mejor el pick, porque hay veces que uno puede quedar enganchado y perder la marca. Es más o menos observar eso. También observar como van a presionar toda la cancha, las funciones de cada uno".

Con solo 20 años, el "Chiri" demostró que tiene la cuota de talento, inteligencia y personalidad para poder sumar más minutos en la primera de Instituto. La temporada pasada, Ginóbili apostó por su crecimiento como jugador y ahora tendrá la oportunidad de ser el segundo base del equipo, detrás de Santiago Scala.

"Todavía una charla en profundidad no tuvimos con el 'Sepo', pero sí me dejo en claro que voy a ser el segundo base, que quería que juegue, que me divierta. Significa mucho para mi, porque desde siempre quise estar en una rotación fija y por suerte esta temporada me la van a dar. Yo estoy entrenando para aprovechar esa oportunidad, así que voy a tratar de hacer lo que necesite el equipo. Estoy muy contento", sostiene.

Cada vez falta menos para que La Liga Nacional concrete el regreso a la competencia en formato "burbujas" y por eso la mayoría de los 20 clubes comenzaron los entrenamientos al aire libre, luego de casi siete meses de inactividad. "La Gloria" arrancó este lunes con trabajos físicos en el Monumental de Alta Córdoba.

"En la cancha (de fútbol) nos pudimos ver por primera vez después de un montón de tiempo y pude conocer a Nacho (Alessio) y (Gonzalo) Torres, porque a Pablo (Bertone) ya lo conocía del club y a Mateo (Chiarini) ya lo había enfrentado varias veces. Fue raro, por todo el tema de los protocolos, porque era todo muy nuevo. Había entrado a la cancha de fútbol, pero era la primera vez que entrenamos ahí", señala.

"Ya tenia bastante ganas de volver, sumaba cinco meses en Mendoza y ya tenia ganas de estar en contacto con la pelota y no veía las horas de que el gobierno de el 'okey' para volver a las prácticas. Todavía no tenemos idea de cuando vamos a poder entrenar dentro de la cancha, pero yo supongo que falta poco porque sino vamos a llegar con lo justo de básquet a la "burbuja", suma.

Con Juan Manuel Cavagliatto a la cabeza del armado de las "burbujas"-en Córdoba y Villa Carlos Paz- Instituto también es uno de los equipos que apuntan a llevarse el título. En un contexto adverso por la crisis económica, "La Gloria" apostó por jugadores nacionales de jerarquía y mantuvo a las piezas claves de la temporada anterior.

Reyes, que disputó 21 partidos la temporada pasada en La Liga con promedios de 3.3 puntos, 1.5 asistencias y 1.5 rebotes en casi 14 minutos, tendrá como nuevos compañeros a Ignacio Alessio, Pablo Bertone (ambos con pasos en el club), Gonzalo Torres y el ex-Atenas Mateo Chiarini. Se suman Pablo Espinoza, Scala y Martín Cuello.

"Me gusta mucho el equipo. Si bien no hemos entrenado en cancha, tenemos equipo como para correr en el ataque, jugar a un básquet más dinámico y trataremos de llegar lo mejor posible a la burbuja. Ya en el primer día se veía un lindo grupo, ya hay varios que se conocen porque han jugado juntos y entonces creo que el tema de la adaptación no va a ser problema, espero que podamos coronar la temporada con un campeonato", lanza convencido el "Chiri".

"La temporada pasada tuve una constancia de minutos en los partidos y me sirvió para ganar experiencia, pude conocer al Sepo, pude conocer lo que quiere de mí, y esta temporada supongo que tendré más minutos y los voy a tratar de aprovechar", apunta.

La llegada de Mateo Chiarini al equipo de Alta Córdoba le da un plus y otra profundidad a una rotación que tendrá mucha juventud y energía para aportar.

"Me parece una muy buena incorporación, yo con Mateo he jugado bastante en contra, en la liga local, en la Liga de Desarrollo y algunos partidos en La Liga Nacional. A mi me gusta mucho cómo juega, es un jugador muy intenso, nos puede dar mucha energía desde el banco o saliendo de arranque, tiene un tiro muy bueno y nos va a ayudar bastante".

La charla va llegando a su fin y es hora de despedirse, pero antes, el "Chiri" no duda a la hora de contar qué objetivos tiene en mente para esta nueva temporada: "Quiero ser productivo en ambos costados de la cancha y sobre todo, encontrar una constancia en mi juego".

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

--