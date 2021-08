Lousteau y Tetaz vinieron a Córdoba a apoyar a la lista de Juez y De Loredo

“Sin ninguna duda, confío que Rodrigo (De Loredo) y Luis (Juez) son los mejores representantes que puede tener Juntos por el Cambio en Córdoba. Ahora, para poner freno; y mañana, para construir el futuro, porque ellos tienen vocación para gestionar, y no para sentarse en una banca de por vida”, dijo el senador nacional Martín Lousteau (UCR) al llegar a Córdoba junto al economista Martín Tetaz, segundo pre-candidato a diputado nacional en CABA en la boleta del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Los dos dirigentes nacionales llegaron a Córdoba y Río Cuarto para apoyar y acompañar a los pre-candidatos a diputado nacional, Rodrigo De Loredo (UCR), y Luis Juez (Frente Cívico).

“Los radicales nos tenemos que sacar ese complejo de minoría y encontrarnos con otros espacios para hacer el mejor Juntos por el Cambio”, expresó Lousteau.

De Loredo, por su parte, apuntó que “nuestro equipo presentará, una vez asumidos, el proyecto para lograr la independencia real del Banco Central del poder de turno, paso inicial para atacar el crónico problema de la inflación”.

Juez, en tanto, tuvo fuertes expresiones contra el presidente Alberto Fernández. “Hasta la semana pasada, al presidente, le perdonábamos que fuera un títere. Hoy no. Después de lo sucedido, con el delito y la mentira consumada, ya no”, dijo en relación al festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez.

“Creo que al presidente Fernández no lo podemos pedir más nada, seríamos ingenuos en esperar un gesto de honestidad del presidente. Después de lo que hizo, creer que va a tener un gesto de empatía o de sinceridad representa un error de nuestra parte. Porque miente descaradamente a cada momento, en cada discurso. Ha hecho de la mentira un hábito desagradable y espantoso. Como autoridad ha generado una gran desilusión”, precisó Juez.

Por otro lado, en Cadena3, Juez, al ser consultado sobre la posibilidad que el año que viene continúen las sesiones remotas, indicó que “el 10 de diciembre voy a estar sentado frente a Cristina (Fernández) así me visibilizo. Para eso haré lo que tenga que hacer. No hay reglamento que me prohíba estar sentado mirando a esta mujer a los ojos y pidiéndole como cualquier ciudadano común que no crea que la Argentina es El Calafate. Les doy mi palabra de honor que así será”.

