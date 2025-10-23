Lousteau: “El Gobierno tiene superávit, pero a costa del déficit de las familias”

El senador y candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos (CU), Martín Lousteau, aseguró que la gestión de presidente Javier Milei logró tener “superávit”, pero a costa “del déficit de las familias, que no pueden sostener su consumo” hasta fin de mes.

En declaraciones a Splendid AM 990, indicó que la situación económica actual “es demoledora” y que, además de atacar a la clase media que trabaja en relación de dependencia, las pymes y los negocios de barrio también se vieron afectados.

“Veo comerciantes que hay días que no abren caja, veo empresas que no pueden financiarse. El Presidente tiene una desconexión con la realidad muy grande. Es especialista en economía sin dinero para la gente”, ironizó.

En la misma línea, también criticó a Milei por las promesas de campaña, que hizo durante el 2023, en la que afirmó que “venía a combatir la corrupción” cuando hoy se ve al Gobierno “cada vez más involucrado” en casos de presuntas coimas.

Para finalizar, criticó a los dos candidatos más importantes que tiene La Libertad Avanza (LLA) para las próximas legislativas que se brindarán el domingo 26 de octubre, como es el ex PRO Diego Santilli, quien encabeza la lista para diputados nacionales, y la actual ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que encabeza la nómina de senadores.

“Hay mucho de farsa en los discursos de Milei. Por un lado, tiene cada vez más casta alrededor, como es el caso de Santilli. Por otro, tiene a Bullrich que debe explicar por qué el financiamiento de su campaña tiene ribetes asociados a Fred Machado”, señaló Lousteau.

Por último, remarcó que la sociedad debe decirle un “no rotundo” a un montón de “prácticas que son muy malas” para el futuro de la Argentina y que las fuerzas opositoras deben pensar “cómo reconstruir otra economía y otro Estado”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

