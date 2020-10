Lousteau con Luis Juez: “El Estado argentino gasta mucho, pero es muy poco inteligente”

El senador nacional Martín Lousteau (UCR, Juntos por el Cambio) dijo que “el Estado argentino gasta mucho, pero es muy poco inteligente. Si no vamos a corregir los abusos de privilegios que hay ahora, empezando por la clase política no lo vamos a hacer nunca”. Resaltó también que “Cambiemos no funcionó bien económicamente, pero fue capaz de modificar el mapa del sistema político argentino”.

Lo hizo durante el tercer encuentro del Ciclo de Charlas “Unos mates con Luis Juez” que organiza el Frente Cívico.

Durante la presentación, el diputado nacional por Córdoba, agradeció la predisposición de Lousteau para prestarse a un diálogo “sin concesiones con los cordobeses” y recalcó “el valor de estos encuentros con referentes nacionales de la política”.

El senador porteño dijo que “Cambiemos dejó gente que pasó por la gestión pública y le fue mal y está muy bien que haya pasado por la gestión pública, que se forme, que vea cuáles son las dificultades, y después tenga ganas de volver. Aprendido, mejorado. Eso es un montón. Aprovechemos eso”.

Dijo posteriormente que “creo que tenemos que empezar a pensar la pospandemia ya, pero antes tenemos que pensar la prepandemia. Tenemos que entender cómo Argentina llegó hasta acá y que es lo que la pandemia le condiciona y qué agrava de lo que trae de antes y qué oportunidades se pueden pensar a partir de la disrupción de la pandemia”.

Recordó Lousteau que “hace 50 años que Argentina crece menos que la mitad del resto del mundo. Tardamos 111 años en duplicar el ingreso por habitante. Celebro que haya espacios disruptivos, celebro que haya espacios que no quieran ser testimoniales y que quieran gestionar porque lo que hay que cambiar es cómo gestionamos. Argentina tuvo innumerables años de crisis que destrozaron el tejido social”.

Fue categórico al explica cómo será el escenario económico: “La pandemia, con el impacto que está teniendo en la economía, nos va a dejar con el ingreso por habitante del año 73’. Quiere decir que Argentina tiene la misma torta por cada uno de nosotros que hace 47 años y peor repartida. Va a haber 10 veces más de pobreza y más del doble de desigualdad”.

Insistió que “para abordar la pospandemia tenemos que entender que Argentina viene fracasando rotundamente, que nos entusiasmamos con algún ciclo de vez en cuando, pero que es una calamidad y un fracaso colectivo monumental del que nos tenemos que hacer cargo. Si no arrancamos por ahí, no aprendimos nada”.

Más adelante explicó que “el Estado argentino gasta mucho, pero es muy poco inteligente. Si no vamos a corregir los abusos de privilegios que hay ahora, empezando por la clase política no lo vamos a hacer nunca. Ahora es cuando la gente no va a tolerar más privilegios de nadie que se quiera apropiar de una parte del Estado en desmedro de los demás”.

Detalló que “cuando el Estado está mal administrado y fracasa pasan tres cosas: pago más impuestos, tengo menos bienes y servicios y genero descalabro macro. No es porque gasto mucho o poco, es porque lo hago de manera improductiva. Lo que necesitamos son espacios políticos que quieran administrar y no testimoniar lo que el otro hace. Administrar para cambiar la manera en que manejamos los dineros públicos”.

Expresó que “nunca hablo de austeridad, creo que hay que ser sobrios en el manejo de los recursos. Gastar en lo que realmente se necesita. La austeridad está emparentada con el ajuste y el ajuste llega cuando gastas mal”.

Y por último, dijo que “quiero un espacio que represente la clase media a la que el Estado abandonó, y que incluye también a todos aquellos que culpamos a la pobreza por los vaivenes y las crisis”.

